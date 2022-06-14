Благодаря усилиям ВСУ: энергетики вернули свет в 22 города и села Донецкой области

Аварийные бригады продолжают работать в зонах боевых действий после получения разрешений от военных

Энергетики восстанавливают сети в Донецкой области / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Энергетики ДТЭК, благодаря усилиям Вооруженных сил Украины, смогли осуществить ремонты разрушенных российскими оккупантами электросетей.

Как сообщили в компании Рината Ахметова, свет вернули клиентам в 22 населенных пунктах Донецкой области.

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Обеспечены электроснабжением потребители на Торецком и Бахмутском направлениях. Работы удалось осуществить в Краматорском и Покровском районах.

Обстановка с вражескими обстрелами на востоке сложная, но сотрудники ДТЭК продолжают ремонты. Электроснабжение возобновлено для 22 тыс. семей в области.

Без света все еще остается 341 город и село Донецкой области. Самая сложная ситуация по направлениям:

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Славянский;

Авдеевский;

Марьинский;

Торецкий;

Бахмутский.

"Энергетики не могут провести работы из-за активных боевых действий и регулярных обстрелов", – объяснили в компании.

Каждый раз ремонтные бригады ждут, пока отработают Вооруженные силы Украины и дадут разрешение на начало работ. Сразу после этого оперативно возобновляют питание.

Украина важна для Европы

Украина может помочь Европе отказаться от российских энергоресурсов благодаря экспорту своей электроэнергии в страны ЕС. В этом убежден гендиректор ДТЭК Максим Тимченко.

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По его словам, более 100 дней украинцы обеспечивают стабильную работу на энергетическом фронте. Страна может экспортировать электроэнергию и усиливать энергобезопасность Евросоюза.

"Я убежден, что роль Украины в энергетической безопасности весома, и Украина способна помочь в процессе дерусификации энергетического сектора Европы", – сказал он.

Максим Тимченко добавил, что мы занимаем важное место как игрок в цепочках поставки и способны локализовать продовольственное производство для ЕС. Такие экономические выгоды создают фундамент политических решений в Европе.

Раньше мы рассказывали, в каких регионах энергетики восстановили свет в мае, и писали, как объекты критической инфраструктуры с начала войны снабжают светом.