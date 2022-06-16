Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Евродесант в Киеве ⚔ Рамштайн-3 Работа во время войны Работа во время войны 🔴 Ситуация в Северодонецке
СЕГОДНЯ Industry Компании

Инфраструктура работает: как энергетики устраняют последствия обстрелов в Кривом Роге

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 июня, 12:23
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Российские оккупанты снова повредили украинскую энергетическую инфраструктуру во время обстрелов
В Кривом Роге оперативно восстановили свет после атаки РФ
В Кривом Роге оперативно восстановили свет после атаки РФ / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Сотрудники компании ДТЭК ремонтируют объекты инфраструктуры в Кривом Роге, подвергшиеся разрушениям в результате вражеских обстрелов.

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул во время телеэфира.

Реклама

Он поблагодарил местных коммунальщиков, водников, газовщиков и работников ДТЭК "Днепрооблэнерго". Они работают фактически под обстрелами или сразу после них, когда все засыпано кассетными боеприпасами, и восстанавливают инфраструктуру.

"Вся инфраструктура работает, если перебивают, то восстанавливается сразу", – отметил Вилкул.

Он подчеркнул, что, несмотря на сложные условия, энергетикам удалось восстановить все поврежденные объекты в городе.

Реклама

Напомним, за прошедшую неделю энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова возобновили электроснабжение 440 тысячам семей в Донецкой и Днепропетровской областях.

Развитие зеленой энергетики

На Всемирном экономическом форуме в Давосе 2022 года компания ДТЭК презентовала проект увеличения мощности зеленой энергетики в Украине к 2030 году. Если сейчас есть 9 ГВт, то за восемь лет планируют выйти на показатель 30 ГВт.

Проект "30 до 2030" предполагает, что европейские компании будут приобщаться к развитию возобновляемых источников энергии в Украине. Продвижение инициативы стало одним из приоритетов украинских энергетиков на международном мероприятии.

Реклама

"Мы верим, что Украина может стать эталоном для возобновляемых технологий, внедряя новые технологии и бизнес-модели", – отметили в ДТЭК.

Благодаря инвестициям в Украине могут не только построить инфраструктуру, но и заменить российские источники энергии. Ресурс планируют поставлять в страны Европейского Союза и таким образом усилить его энергетическую безопасность.

Ранее мы писали, что энергетики ДТЭК обеспечили 440 тыс. семей на востоке Украины светом после очередных обстрелов, и рассказывали, как объекты критической инфраструктуры с начала войны снабжают электричеством.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Фьючерсы
Сколько стоит нефть
Торговля
Крупнейшие партнеры США (млрд)
1
Канада Канада
$664,8
2
Мексика Мексика
$661,2
3
Китай Китай
$657,5
4
Япония Япония
$210,1
5
Германия Германия
$200,4
6
Южная Корея Южная Корея
$160,8
7
Британия Британия
$117,9
8
Тайвань Тайвань
$114
9
Индия Индия
$113,4
10
Вьетнам Вьетнам
$112,8
Больше
Водородное чудо
В Польше создали уникальный автобус
Смотреть фото
Ядерная угроза
Новая обложка The Economist
Энергорынок
Как ЕС разрывает связи с РФ👇
Читать
Просвещайся
Язык денег
SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
Выбор украинцев
Какие авто привозят из-за границы
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Больше о б/у авто
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
50,00
55,00
-
-
-
57,99
-
-
48,90
56,00
-
-
51,00
57,00
-
-
-
57,32
-
-
45,68
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,00
55,00
-

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять