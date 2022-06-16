Інфраструктура працює: як енергетики усувають наслідки обстрілів у Кривому Розі

Російські окупанти знову пошкодили українську енергетичну інфраструктуру під час обстрілів

У Кривому Розі оперативно відновили світло після атаки РФ / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Співробітники компанії ДТЕК ремонтують об’єкти інфраструктури в Кривому Розі, які зазнали руйнувань внаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул під час телеефіру.

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Він подякував місцевим комунальникам, водникам, газівникам та працівникам ДТЕК "Дніпрообленерго". Вони працюють фактично під обстрілами або відразу після них, коли все засипано касетними боєприпасами, та відновлюють інфраструктуру.

"Вся інфраструктура працює, якщо перебивають, то відновлюється одразу", – зазначив Вілкул.

Він підкреслив, що, попри складні умови, енергетикам вдалося відновити всі пошкоджені об’єкти в місті.

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Нагадаємо, за минулий тиждень енергетики компанії ДТЕК Ріната Ахметова відновили електропостачання 440 тисячам сімей у Донецькій та Дніпропетровській областях.

Розвиток "зеленої" енергетики

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі 2022 року компанія ДТЕК презентувала проєкт збільшення потужності "зеленої" енергетики в Україні до 2030 року. Якщо нині наявні 9 ГВт, то за вісім років планують вийти на показник 30 ГВт.

За проєктом "30 до 2030" передбачається, що європейські компанії долучатимуться до розвитку поновних джерел енергії в Україні. Просування ініціативи стало одним з пріоритетів українських енергетиків на міжнародному заході.

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"Ми віримо, що Україна може стати еталоном для поновних технологій, впроваджуючи нові технології та бізнес-моделі", – наголосили в ДТЕК.

Завдяки інвестиціям, в Україні можуть не лише розбудувати інфраструктуру, а й замінити російські джерела енергії. Ресурс планують постачати до країн Європейського Союзу і в такий спосіб посилити його енергетичну безпеку.

Раніше ми писали, що енергетики ДТЕК забезпечили 440 тис. родин на сході України світлом після чергових обстрілів, та розповідали, як об'єкти критичної інфраструктури з початку війни забезпечують електрикою.