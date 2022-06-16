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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Працюють разом з ЗСУ: як енергетики ДТЭК повертають світло у Донецькій області

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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16 червня, 13:48
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Розповідаємо, які напрямки у Донецькій області залишаються найскладнішими для енергетиків
Енергетики працюють під обстрілами у Донецькій області
Енергетики працюють під обстрілами у Донецькій області / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Енергетики ДТЕК разом зі Збройними силами України повернули світло в 4 945 будинків, що знаходяться у зоні бойових дій у Донецькій області.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

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"В Донецькій області тривають постійні обстріли проте енергетики менш ніж за добу змогли відновити електропостачання для 5 тисяч родин на Торецькому та Бахмутському напрямках, де ворог регулярно завдає артилерійських та ракетних обстрілів", – зазначають в компанії.

Наразі без електропостачання залишається 321 населений пункт області. Найскладніші напрямки:

  • Слов’янський;
  • Авдіївський;
  • Мар’їнський;
  • Торецький;
  • Бахмутський.

"Енергетики чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоб розпочати ремонти. Фахівці ДТЕК Донецькі електромережі безперервно працюють вже 113 добу та разом зі всіма службами робить все можливе для того, аби мешканці області мали вдома світло", – повідомили в ДТЕК.

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Що буде з електромережами в Україні після війни?

Після перемогою у війні Україні доведеться будувати заново значну частину електромереж у різних областях. За словами генерального директора ДТЕК Мережі Олександра Фоменко, велика кількість електромереж у зонах бойових дій повністю зруйнована і відремонтувати її неможливо.

Згодом в країні планується оцінка пошкоджень мереж по Україні і скільки можна реконструювати, а які доведеться будувати заново.

"Сьогодні" раніше писали, як Україна, за рахунок експорту своєї електроенергії може допомогти Європі відмовитись від російських енергоресурсів.

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