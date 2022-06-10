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Ми сильні не тільки на полі бою: чому Україна є важливою для Європи

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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10 червня, 16:49
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Україна є дуже важливою для продовольчої безпеки світу
Європа за допомогою України може відпочити Європі відмовитися від російської енергетики
Європа за допомогою України може відпочити Європі відмовитися від російської енергетики / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Україна може допомогти Європі відмовитись від російських енергоресурсів завдяки експорту своєї електроенергії до країн ЄС.

Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в ході дискусії, яку організував Atlantic Council.

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"Впродовж більш ніж 100 днів українці довели, що ми сильні не тільки на полі бою, але й здатні забезпечити стабільну роботу на енергетичному фронті. Більше того, ми навіть здатні експортувати електроенергію і тим самим підсилювати енергобезпеку ЄС. Тому я переконаний, що роль України в енергетичній безпеці є вагомою і Україна здатна допомогти в процесі де-русифікації енергетичного сектору Європи" – сказав він.

Тімченко додав, що Україна є дуже важливою для продовольчої безпеки світу, а також вона займає важливе місце як гравець в ланцюжках поставок, адже Україна здатна локалізувати продовольче виробництво для ЄС.

"Всі ці елементи є підтвердженням, що Україна важлива для Європейського Союзу. Саме ці економічні вигоди створюють фундамент для політичних рішень європейських урядовців. Участь України в Ініціативі трьох морів може бути наочним прикладом того, як Україна робить свій вклад в міждержавні об’єднання" - підкреслив він.

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Нагадаємо, що на Всесвітньому економічному форумі у Давосі ДТЕК ініціював проєкт збільшення потужності "зеленої" енергетики в Україні. Як зазначив Максим Тімченко, Україна може стати найбільшим постачальником "зеленої" електроенергії для своїх європейських партнерів.

Раніше "Сьогодні" розповідали, як Україна має боротися з крадіжками Росією метала і зерна.Також ми писали, Володимир Зеленський закликав інвесторів розвивати проєкти в Україні і серед пріоритетних сфер назвав "зелену" енергетику, сектор IT, агропромисловість і локалізацію виробництва.

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