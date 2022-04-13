Экспорт электроэнергии в страны ЕС – в Минэнерго объяснили, почему это важно для Украины

На энергорынке Украины из-за войны с РФ значительно снизился объем платежей / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Падение уровня платежей в условиях начатой Россией войны спровоцировало дефицит ликвидности на энергорынке Украины в размере около 250 миллионов евро в месяц.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, передает издание Экономическая правда.

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По его словам, есть два варианта выхода из этой ситуации. Так, дефицит можно покрыть за счет финансовой помощи партнеров, или же за счет расширения экспорта украинской электроэнергии в европейские страны.

"Во-первых, мы обратились в международные финансовые организации с соответствующим запросом", – добавил Галущенко.

Второй путь решения проблемы – разрешение коммерческого экспорта электроэнергии из Украины в значительных объемах, что позволило бы существенно снизить размеры этих потенциальных кредитов.

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"Отсутствие ликвидности может привести к краху и банкротству всей энергосистемы", – резюмировал он.

Напомним, с начала войны был зафиксирован спад электроэнергии на 35%, а платежей – примерно на 60%.

Как платить за свет во время войны

Оплачивать коммунальные услуги во время войны очень важно, если у вас есть такая возможность, поскольку это помогает поддерживать экономику и коммунальных работников, даже рискуя жизнью.

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Но платить за коммунальные услуги нужно безопасно, и во время войны есть несколько способов, чтобы это сделать, даже если вы не получили бумажную платежку.

Заплатить за электроэнергию можно, придя в отделение банка. Кассиру нужно назвать лицевой счет, адрес, ФИО владельца, а реквизиты поставщика можно взять со счетов за предыдущие месяцы. Тогда вы сможете узнать сумму, которую нужно внести, и сделать это на месте.

Если вас обслуживает компания YASNO, вы можете оплатить эту услугу через личный кабинет или с помощью чат-ботов в мессенджерах.

Также есть специальные онлайн-сервисы, например: