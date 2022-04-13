Експорт електроенергії в країни ЄС – у Міненерго пояснили, чому це важливо для України

На енергоринку України через війну з РФ значно знизився об'єм платежів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Падіння рівня платежів в умовах розпочатої Росією війни спровокувало дефіцит ліквідності на енергоринку України в розмірі близько 250 мільйонів євро на місяць.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає видання Економічна правда.

Реклама

За його словами є два варіанти виходу з цієї ситуації. Так, дефіцит можна покрити за рахунок фінансової допомоги партнерів, або ж за рахунок розширення експорту української електроенергії до європейських країн.

"По-перше, ми звернулися до міжнародних фінансових організацій з відповідним запитом", – додав Галущенко.

Другий шлях вирішення проблеми – дозвіл комерційного експорту електроенергії з України в значущих обсягах, що дало б змогу суттєво знизити розміри цих потенційних кредитів.

Реклама

"Відсутність ліквідності може призвести до краху і банкрутства всієї енергосистеми", – резюмував він.

Нагадаємо, з початку війни був зафіксований спад електроенергії на 35%, а платежів – приблизно на 60%.

Як платити за світло під час війни

Оплачувати комунальні послуги під час війни дуже важливо, якщо у вас є така можливість, оскільки це допомагає підтримувати економіку та комунальних працівників, які працюють навіть ризикуючи життям.

Реклама

Але платити за комунальні послуги потрібно безпечно, і під час війни є кілька способів, щоб це зробити, навіть якщо ви не отримали паперову платіжку.

Сплатити рахунок за електроенергію можна, прийшовши у відділення банку. Касиру потрібно назвати особовий рахунок, адресу, ПІБ власника, а реквізити постачальника можна взяти з рахунків за попередні місяці. Тоді ви зможете дізнатися про суму, яку потрібно внести, і зробити це на місці.

Якщо вас обслуговує компанія YASNO, ви зможете сплатити за цю послугу через особистий кабінет або за допомогою чат-ботів у месенджерах.

Також є спеціальні онлайн-сервіси, наприклад:

Приват24;

Monobank (мобільний додаток);

Portmone;

iPay;

EasyPay.

Раніше ми писали, навіщо в Україні масово встановлюють сонячні батареї на об’єкти ГТС, та розповідали, як українська енергосистема може допомогти ЄС.