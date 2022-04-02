"Спрыгнуть с крючка" России: как украинская энергосистема поможет ЕС

Украинская электроэнергия способна обеспечить стабильную работу европейской энергосистемы

Украина поможет ЕС "спрыгнуть с крючка РФ" / Фото: Getty Images, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Стабильность работы энергосистемы ЕС возможна благодаря синхронизации украинской энергосистемы с европейской сетью ENTSO-E.

Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон во время онлайн-встречи с министром энергетики Украины Германом Галущенко.

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Она отметила важность этого вопроса и сказала, что Украина после синхронизации уже становится важным фактором надежной работы европейской энергосистемы.

"Спрыгнуть с крючка" РФ

Предоставление своих подземных хранилищ газа и снабжение электроэнергией поможет европейским странам "спрыгнуть с крючка" российского ископаемого топлива. Так считает министр энергетики Герман Галущенко.

По словам главы НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, начало экспорта электроэнергии позволит получить дополнительные ресурсы для восстановления и развития энергетической инфраструктуры в условиях войны.

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Напомним, с 30 марта начались первые тестовые экспортные поставки небольших объемов электроэнергии в Европу. По результатам проведенного аукциона, пропускную способность в размере 210 МВт приобрело ООО "Д.Трейдинг" из группы ДТЭК.

Ущерб в энергетике от войны

Украина понесла серьезный ущерб из-за вторжения Российской Федерации. Только энергетическая отрасль нашей страны обеднела на около 2 млрд долларов.

"Сегодня убытки оцениваются уже на уровне около двух миллиардов долларов. Здесь учитывается не только стоимость самого актива, но и то, сколько бы он мог выработать электроэнергии, и заработать на ее продаже", – рассказал в интервью изданию Экономическая правда министр энергетики Герман Галущенко.

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Чиновник отметил, что оккупанты полностью уничтожили Ахтырскую ТЭЦ, захватили Луганскую ТЭС, а также повредили Черниговскую ТЭЦ и пытались обстреливать Трипольскую ТЭС.

Он добавил, что были затоплены 2 из 33 шахт, подчиненных Минэнерго, возобновить их работу уже невозможно. Также существует угроза затопления шахт шахтоуправления "Южно-Донбасское-1".

Однако большинство украинцев убеждены в быстрому восстановлению государства после войны. Более половины (51%) считают, что на это уйдет 5 лет, а некоторым кажется, что достаточно года (13%). Наиболее оптимистичные тенденции выражают жители западных областей, особенно молодежь.

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