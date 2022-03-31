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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

ДТЭК вернул свет еще для более 28 тыс. семей: где возобновили электроснабжение

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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31 марта, 15:08
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Работа энергетиков усложняется из-за почти постоянных вражеских обстрелов, которые ведутся в отдельных регионах Украины
Аварийные бригады продолжают работать над восстановление инфраструктуры в украинских регионах
Аварийные бригады продолжают работать над восстановление инфраструктуры в украинских регионах / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Украинские энергетики продолжают восстанавливать поврежденную боевых действий инфраструктуру в регионах Только за минувшие сутки аварийные бригады вернули свет для 15 700 семей в Киевской области и 12 тысяч семей в Донецкой областях.

Об этом сообщает прессслужба компании ДТЭК Рината Ахметова.

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"Энергетикам удалось частично восстановить электроснабжение в 48 населенных пунктах Киево-Святошинского района, обесточенных из-за боевых действий" , – сообщили в компании.

В Донецкой области из-за действий российских оккупантов свет исчез в 7 населенных пунктах. Поэтому энергетики завершили восстановительные работы в следующих районах области:

  • Авдеевском;
  • Краматорском;
  • Марьинскому;
  • Покровскому;
  • Славянскому;
  • Торецкий.

Некоторые населенные пункты из-за вражеских обстрелов снова остаются без света. Из-за активных боевых действий специалистам приходится регулярно возобновлять электроснабжение в одних и тех же населенных пунктах.

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"Аварийные бригады непрерывно работают и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий. Компания сотрудничает Вооруженными силами Украины и Территориальной обороной для получения доступа к местам повреждений", – отметили в ДТЭК

В настоящее время без света остается 703 города и села в Киевской и Донецкой областях.

Ситуация с электросетями

Активные боевые действия с российскими оккупантами продолжаются почти в каждом регионе Украины. Аварийным бригадам ДТЭК практически каждый день приходится ремонтировать пострадавшую от взрывов и обстрелов инфраструктуру.

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Да, недавно аварийщикам удалось восстановить электроэнергию для 160 тысяч украинских семей, оставшихся без рассвета из-за активных боевых действий в Киеве, Днецкой и Киевской областях.

Раньше мы рассказывали, что в работе энергетикам помогают терминалы спутникового интернета Starlink. Компания Илона Маска передала в Украину уже несколько партий, распределяющих по областям.

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