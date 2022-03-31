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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

ДТЕК повернув світло ще для понад 28 тис. родин: де відновили електропостачання

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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31 березня, 15:08
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Робота енергетиків ускладнюється через майже постійні ворожі обстріли, які ведуться в окремих регіонах України
Аварійні бригади продовжують працювати над відновленням інфраструктури в українських регіонах
Аварійні бригади продовжують працювати над відновленням інфраструктури в українських регіонах / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Українські енергетики продовжують відновлювати пошкоджену внаслідок бойових дій інфраструктуру у регіонах. Лише за минулу добу аварійні бригади повернули світло для 15 700 родин у Київській та 12 тисяч родин у Донецькій областях.

Про це повідомляє пресслужба компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

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"Енергетикам вдалося частково відновити електропостачання у 48 населених пунктах Києво-Святошинського району, знеструмлених через бойові дії", – повідомили в компанії.

На Донеччині через дії російських окупантів світло зникло у 7 населених пунктах. Тож наразі енергетики завершили відновлювальні роботи у наступних районах обалсті:

  • Авдіївському;
  • Краматорському;
  • Мар’їнському;
  • Покровському;
  • Слов’янському;
  • Торецькому.

Деякі населені пункти через ворожий обстріл знову лишаються без світла. Через активні бойові дії фахівцям доводиться регулярно відновлювати електропостачання в одних і тих самих населених пунктах.

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"Аварійні бригади безперервно працюють та роблять все можливе, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які постраждали через бойові дії. Компанія співпрацює Збройними силами України та Територіальною обороною для отримання доступу до місць пошкоджень", – наголосили в ДТЕК

Наразі без світла лишається 703 міст та сіл в Київській та Донецькій областях.

Ситуація з електромережами

Активні бойові дії з російськими окупантами тривають майже у кожному регіоні України. Аварійним бригадам ДТЕК практично щодня доводиться ремонтувати постраждалу від вибухів та обстрілів інфраструктуру.

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Так, нещодавно аварійникам вдалося відновити електроенергію для 160 тисяч українських сімей, які залишилися без світал через активні бойові діі у Києві, Днецькій та Київській областях.

Раніше ми розповідали, що в роботі енергетикам допомагають термінали супутникового інтернету Starlink.Компанія Ілона Маска передала в Україну вже кілька партій, які розподіляють по областях.

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