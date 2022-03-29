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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Точно зупинить Росію: у ДПЕК запропонували Заходу рішення для миру в Україні

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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29 березня, 17:42
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Гендиректор компанії озвучив пропозицію країнам Заходу, яка допоможе зупинити агресію Росії в Україні
У ДТЄК розповіли, що потрібно для миру в Україні
У ДТЄК розповіли, що потрібно для миру в Україні / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Після початку вторгнення РФ в Україну з Росією відмовилася працювати переважна більшість міжнародних компаній. Але міжнародний бізнес має на корпоративному рівні визнати недопустимим співпрацю і торгівлю з такими країнами як Російська Федерація, яка нехтуючи усіма нормам міжнародного права розв'язала криваву війну і займається вбивством і терором мирного населення.

Про це заявив генеральний директор компанії ДТЕК Максим Тімченко на форумі Atlantic Council Global Energy Forum, який транслював американський канал CNBC.

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"Кожен долар виплачений Росії сьогодні за газ, за нафту, кожна одиниця обладнання, доставлена Росії, автоматично конвертується в кулі, які вбивають українців. Чи може бути вища ціна за 137 дитячих життів, які обірвалися через російську агресію? Яке виправдання може бути для цих компаній, які й досі співпрацюють з Росією?", – сказав Тімченко.

Максим Тимченко подякував компаніям, які вже відмовилися співпрацювати з країною-агресором, а також за допомогу, яку Україна отримує від своїх європейських партнерів та за введення санкцій.

"Я переконаний, що вже зараз частиною корпоративної політики західних компаній має стати повага до свободи, в корпоративних цінностях має бути прописана заборона співпраці з країнами-агресорами, такими, якою сьогодні є Росія", – підкреслив Тімченко.

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Санкції проти Росії

Після того, як Володимир Путін наказав своїм військам вдертися до України, Європейський Союз скував Росію жорсткими санкціями.

А президент Джо Байден 8 березня заявив про заборону імпорту російської нафти та газу. Потім Росію залишила велика енергетична компанія Shell. Слідом за ними санкції підтримали Велика Британія та компанія BP, а також італійська Eni.

А вже 9 березня проти відмови від російського газу та нафти висловився прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, оскільки це є "нераціональним" для країн ЄС.

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"Сьогодні" вже розповідали, до чого закликав ДТЕК країни Заходу, і писали, що відбувається з російським рублем.

ДТЕК
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Renault Group Renault Group
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Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
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