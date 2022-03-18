Допомога від Ілона Маска: енергетики ДТЕК отримали чергову партію терміналів Starlink

Українські енергетики активно використовують супутниковий інтернет у своїй щоденній роботі

Енергетики ДТЕК отримали чергову партію терміналів Starlink / Фото: ixbt.com, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Аварійні бригади ДТЕК щодня оперативно ремонтують електромережі, які пошкоджують російські окупанти, обстрілюючи українські території. Віднедавна працювати їм допомагають термінали супутникового інтернету Starlink.

Станом на 18 березня енергетикам прибуло ще 170 технологічних новинок, повідомили у пресслужбі компанії.

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Термінали використовують для роботи з підтримання електромереж у стабільному стані. Вони також допомагають оперативно відновлювати електропостачання ремонтним бригадам.

Установки для доступу до супутникового інтернету передали працівникам компанії в областях. На всіх територіях працівників ДТЕК мобілізували для оперативного відновлення електропостачання. Зокрема, по Київській області працює 30 бригад.

Підтримка критичної інфраструктури

Об’єкти критичної інфраструктури – це найголовніше після людських життів, що потрібно зберегти в країні під час війни. Від початку вторгнення російських окупантів в Україну аварійні бригади без перерви ремонтують лінії та забезпечують людей і підприємства світлом.

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За останню добу енергетики ДТЕК відновили електропостачання майже 25 тисячам родин у Київській та Донецькій областях. Це жителі 96 міст та сіл. Окрім цього, безкоштовно подають електрику військовим, силовим структурам, лікарням і хлібзаводам.

Раніше ми розповідали, у який спосіб компанія забезпечує роботу своїх ТЕС в умовах воєнного стану.