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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Забезпечити роботу ТЕС під час війни: у ДТЕК знайшли альтернативні шляхи

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16 березня, 18:45
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Українська енергетична компанія імпортує ресурси для безперебійної роботи теплоелектростанцій
В Україні забезпечують роботу енергосистеми під час війни
В Україні забезпечують роботу енергосистеми під час війни / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

В умовах воєнного стану, компанія ДТЕК закуповує вугілля в Польщі, щоб забезпечити роботу української енергосистеми.

Про це повідомили на сторінці компанії в Facebook.

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Від початку російського вторгнення в Україну, на теплоелектростанції ДТЕК завезли майже 17 тисяч тонн імпортованого вугілля.

Загалом у "ДТЕК Енерго" домовилися про постачання 60 тисяч тонн вугілля з Польщі. Із сусідньої країни вже відправили 23 тисячі тонн енергоносіїв, які видобуває підприємство Bogdanka.

"Паливо призначене для підтримки роботи станцій у період війни. Постачання продовжується", – наголосили в ДТЕК.

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Ситуація з імпортом та експортом

Як розповів "Сьогодні" аналітик RoboForex Андрій Гойлов, експорт з України у лютому 2022 року зріс на 22,57%, у порівнянні з аналогічним періодом у 2021 році. За інформацією Державної митної служби України, лютневі показники досягнули 5,54 мільярда доларів.

На 22,11% зріс імпорт в Україну, який становив 5,91 мільярда доларів. Однак різниця між об’ємами експорту та імпорту, тобто сальдо зовнішньої торгівлі залишалося від’ємним, на рівні 0,59 мільярда доларів.

"Показовими будуть дані за березень, адже стане зрозуміло, наскільки сильно відбилися бойові дії на доходах з експорту. Ймовірно, це негативно вплине на курс української національної валюти до долара США та євро", – зауважив Гойлов.

Синхронізація з Європою

Найближчими днями в Україні очікують на інтеграцію в єдину європейську енергосистему. Підключення до ENTSO-E планували вже давно, однак російське вторгнення значно пришвидшило цей процес.

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Перед початком війни, очікували на тестування роботи української енергосистеми в ізольованому режимі. Втім, замість 3 днів, Україні довелося відключитися назовсім і ухвалювати рішення про екстрену синхронізацію з європейською системою.

Енергетики ДТЕК зауважують, що технічно українська енергосистема готова до підключення. Зараз очікують лише на фінальне рішення робочої групи щодо цього питання.

Раніше ми розповідали, що керівництво української енергетичної компанії закликало країни Заходу закрити небо над нашою країною та ввести ембарго на російську нафту і газ.

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Для України найбільша проблема полягає в тому, що санкції Заходу вводитимуться не одразу всіма країнами, а в міру того, як знаходитимуть заміну російським енергоресурсам. Думаю, що цей процес може розтягнутися до кінця року, після чого вони дадуть повномасштабний ефект і в РФ почнеться глобальна економічна криза.

Олексій Кущ, економіст
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Сержант Ханін Андрій Павлович. Захищаючи Волноваху на Донеччині, український воїн знищив танк ворога та близько 10 окупантів. Під час бою, отримавши поранення, допомагав пораненим побратимам і до останнього виконував військовий обов'язок. Герой України. Посмертно.

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