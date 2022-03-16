Обеспечить работу ТЭС во время войны: в ДТЭК нашли альтернативные пути

Украинская энергетическая компания импортирует ресурсы для бесперебойной работы теплоэлектростанций

В Украине обеспечивают работу энергосистемы во время войны / Фото: Getty Images, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

В условиях военного положения, компания ДТЭК закупает уголь у Польши, чтобы обеспечить работу украинской энергосистемы.

Об этом сообщили на странице компании в Facebook.

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С начала российского вторжения в Украину на теплоэлектростанции ДТЭК завезли почти 17 тысяч тонн импортируемого угля.

Всего в "ДТЭК Энерго" договорились о поставках 60 тысяч тонн угля из Польши. Из соседней страны уже отправили 23 тысячи тонн энергоносителей, которые добывает предприятие Bogdanka.

"Топливо предназначено для поддержки работы станций в период войны. Снабжение продолжается", – отметили в ДТЭК.

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Ситуация с импортом и экспортом

Как рассказал "Сегодня" аналитик RoboForex Андрей Гойлов, экспорт из Украины в феврале 2022 года вырос на 22,57%, по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. По информации Государственной таможенной службы Украины, февральские показатели достигли 5,54 миллиарда долларов.

На 22,11% вырос импорт в Украину, составивший 5,91 миллиарда долларов. Однако разница между объемами экспорта и импорта, то есть сальдо внешней торговли, оставалась отрицательной, на уровне 0,59 миллиарда долларов.

"Показательными будут данные за март – станет понятным, как сильно отразились боевые действия на экспортной выручке. Судя по всему, это негативно повлияет на курсы украинской национальной валюты к доллару США и евро", – отметил Гойлов.

Синхронизация с Европой

В ближайшие дни в Украине ожидают интеграцию в единую европейскую энергосистему. Подключение к ENTSO-E планировали уже давно, однако российское вторжение значительно ускорило этот процесс.

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Перед началом войны, ожидали тестирование работы украинской энергосистемы в изолированном режиме. Но вместо 3 дней Украине пришлось отключиться от России навсегда и принимать решение об экстренной синхронизации с европейской системой.

Энергетики ДТЭК отмечают, что технически украинская энергосистема готова к подключению. Сейчас ожидают лишь финальное решение рабочей группы по этому вопросу.

Ранее мы рассказывали, что руководство украинской энергетической компании призвало страны Запада закрыть небо над нашей страной и ввести эмбарго на российскую нефть и газ.