Снова обеспечены светом: как энергетики ДТЭК спасли тысячи украинских семей

Аварийные бригады ДТЭК продолжают возобновлять электроснабжение в областях, пострадавших от российских оккупантов

Энергетики ДТЭК вернули свет в дома 7 тысяч семей / Фото: Getty Images, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

В течение суток 11 марта энергетики ДТЭК возобновили подачу света в дома 7 тысяч семей в нескольких районах Киевской области.

Об этом сообщили на странице компании в Facebook.

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Речь идет о Барышевском, Броварском, Киево-Святошинском и Вышгородском районах. Полностью или частично обеспеченные электроэнергией дома в следующих населенных пунктах:

Демидов;

Новые Петровцы;

Старые Петровцы;

Лютеж;

Софиевка-Борщаговка;

Святопетровский;

Гнатовка;

Белогородка;

Заря.

Электромонтеры оперативно восстановили свет в Барышевке после ракетных обстрелов ночью. В настоящее время электроэнергией обеспечены 120 семей. В то же время из-за российских оккупантов снова обесточена одна улица в Белогородке, где повредили трансформаторные подстанции.

В результате боевых действий, без электроснабжения остались еще 2 тысячи семей. В частности, жители 553 сел и городов в Киевской области. На территории непрерывно работают 30 аварийных бригад, оперативно ремонтирующих электросети. Добраться до поврежденных объектов работникам ДТЭК помогает тероборона и ВСУ.

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Работа в условиях войны

С начала российского вторжения в Украину, энергетики ДТЭК непрерывно работают над обеспечением подачи света пользователям. Ежедневно ремонтируют линии и возобновляют электроснабжение в десятки населенных пунктов, пострадавших от обстрелов.

Так, в течение 10 марта электричеством обеспечили более 10 тысяч семей в 24 населенных пунктах Донецкой и Киевской областей. Труднее всего работать в "горячих точках", где самая сложная ситуация с электроэнергией. Из-за постоянных обстрелов невозможно отремонтировать сети в Мариуполе.

Раньше мы рассказывали, что в работе монтерам ДТЭК теперь будут помогать терминалы спутникового интернета Starlink. Инновация от компании Илона Маска уже прибыла в Украину и ее предоставляют для обеспечения работы объектов критической инфраструктуры.

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В то же время руководство компании убеждено, что в ближайшее время Украина сможет присоединиться к европейской энергосистеме. К синхронизации уже все готово, ждут только финального решения рабочей группы.