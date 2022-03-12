Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Industry Компании

Снова обеспечены светом: как энергетики ДТЭК спасли тысячи украинских семей

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 марта, 13:59
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Аварийные бригады ДТЭК продолжают возобновлять электроснабжение в областях, пострадавших от российских оккупантов
Энергетики ДТЭК вернули свет в дома 7 тысяч семей
Энергетики ДТЭК вернули свет в дома 7 тысяч семей / Фото: Getty Images, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

В течение суток 11 марта энергетики ДТЭК возобновили подачу света в дома 7 тысяч семей в нескольких районах Киевской области.

Об этом сообщили на странице компании в Facebook.

Реклама

Речь идет о Барышевском, Броварском, Киево-Святошинском и Вышгородском районах. Полностью или частично обеспеченные электроэнергией дома в следующих населенных пунктах:

  • Демидов;
  • Новые Петровцы;
  • Старые Петровцы;
  • Лютеж;
  • Софиевка-Борщаговка;
  • Святопетровский;
  • Гнатовка;
  • Белогородка;
  • Заря.

Электромонтеры оперативно восстановили свет в Барышевке после ракетных обстрелов ночью. В настоящее время электроэнергией обеспечены 120 семей. В то же время из-за российских оккупантов снова обесточена одна улица в Белогородке, где повредили трансформаторные подстанции.

В результате боевых действий, без электроснабжения остались еще 2 тысячи семей. В частности, жители 553 сел и городов в Киевской области. На территории непрерывно работают 30 аварийных бригад, оперативно ремонтирующих электросети. Добраться до поврежденных объектов работникам ДТЭК помогает тероборона и ВСУ.

Реклама

Работа в условиях войны

С начала российского вторжения в Украину, энергетики ДТЭК непрерывно работают над обеспечением подачи света пользователям. Ежедневно ремонтируют линии и возобновляют электроснабжение в десятки населенных пунктов, пострадавших от обстрелов.

Так, в течение 10 марта электричеством обеспечили более 10 тысяч семей в 24 населенных пунктах Донецкой и Киевской областей. Труднее всего работать в "горячих точках", где самая сложная ситуация с электроэнергией. Из-за постоянных обстрелов невозможно отремонтировать сети в Мариуполе.

Раньше мы рассказывали, что в работе монтерам ДТЭК теперь будут помогать терминалы спутникового интернета Starlink. Инновация от компании Илона Маска уже прибыла в Украину и ее предоставляют для обеспечения работы объектов критической инфраструктуры.

Реклама

В то же время руководство компании убеждено, что в ближайшее время Украина сможет присоединиться к европейской энергосистеме. К синхронизации уже все готово, ждут только финального решения рабочей группы.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Война всего мира против РФ: кто и как помогает Украине в борьбе с агрессором София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Андрей Галицкий Война не помеха: где в Украине продолжают работать зоомагазины Андрей Галицкий · Редактор Деньги Сегодня
Евгения Пласконь Снова обеспечены светом: как энергетики ДТЭК спасли тысячи украинских семей Евгения Пласконь · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Нефтевой рынок
Больше новостей
Ньюсмейкер
Андрей Галицкий

Андрей Галицкий

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Деньги
Больше новостей
Ньюсмейкер
Евгения Пласконь

Евгения Пласконь

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Истории подвигов
Лейтенант Евгений Пальченко – командир танкового взвода – проявил невероятную смелость и военную смекалку, прикрывая выход своей бригады из окружения, чем спас жизнь многим побратимам. При этом сумел выбраться из-под огня живым. Стал одним из самых молодых Героев Украины, получив "Золотую Звезду" за личное мужество. Ему всего 23.
Слава Україні!
Послевоенная помощь
"План Маршалла" для Украины
Что будет после войны?
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
Цитата дня

Для Украины самая большая проблема заключается в том, что санкции Запада будут вводиться не сразу всеми странами, а по мере того, как будут находить замену российским энергоресурсам. Думаю, что этот процесс может растянуться до конца года, после чего они дадут полномасштабный эффект и в РФ начнется глобальный экономический кризис.

Алексей Кущ, экономист
Подробнее
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Наши ангелы-хранители

Солдат Александр Лукьянович во время боя обезвредил около 30 единиц военной техники противника, в том числе и несколько танков. В результате авиационного удара получил смертельное ранение. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять