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Знову забезпечені світлом: як енергетики ДТЕК врятували тисячі українських родин

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12 березня, 13:59
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Аварійні бригади ДТЕК продовжують відновлювати електропостачання в областях, що постраждали від російських окупантів
Енергетики ДТЕК повернули світло в домівки 7 тисяч сімей
Енергетики ДТЕК повернули світло в домівки 7 тисяч сімей / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Упродовж доби 11 березня енергетики ДТЕК відновили подачу світла до помешкань 7 тисяч родин у кількох районах Київської області.

Про це повідомили на сторінці компанії у Facebook.

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Йдеться про Баришівський, Броварський, Києво-Святошинський та Вишгородський райони. Повністю або частково забезпечені електроенергією будинки у таких населених пунктах:

  • Демидів;
  • Нові Петрівці;
  • Старі Петрівці;
  • Лютіж;
  • Софіївка-Борщагівка;
  • Святопетрівський;
  • Гнатівка;
  • Білогородка;
  • Зоря.

Електромонтери оперативно відновили світло в Баришівці після ракетного обстрілу вночі. Зараз електроенергією забезпечені 120 сімей. Водночас через російських окупантів знову знеструмлена одна вулиця в Білогородці, де пошкодили трансформаторні підстанції.

Внаслідок бойових дій, без електропостачання опинилися ще 2 тисячі сімей. Зокрема, жителі 553 сіл і містечок у Київській області. На території безперервно працюють 30 аварійних бригад, які оперативно ремонтують електромережі. Дістатися до пошкоджених об’єктів працівникам ДТЕК допомагає тероборона та ЗСУ.

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Робота в умовах війни

Від початку російського вторгнення в Україну, енергетики ДТЕК безперервно працюють над забезпеченням подачі світла користувачам. Щодня ремонтують лінії та відновлюють електропостачання до десятків населених пунктів, які постраждали від обстрілів.

Так, упродовж 10 березня, світлом забезпечили понад 10 тисяч родин у 24 населених пунктах Донецької й Київської областей. Найважче працювати в "гарячих точках", де найскладніша ситуація з електроенергією. Через постійні обстріли неможливо відремонтувати мережі у Маріуполі.

Раніше ми розповідали, що в роботі монтерам ДТЕК тепер допомагатимуть термінали супутникового інтернету Starlink. Інновація від компанії Ілона Маска вже прибула в Україну, тож її надають для забезпечення роботи об’єктів критичної інфраструктури.

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Водночас керівництво компанії переконане, що найближчим часом Україна зможе приєднатися до європейської енергосистеми. До синхронізації уже все готово, чекають лише на фінальне рішення робочої групи.

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