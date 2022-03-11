Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Industry Компанії

Готова до синхронізації: у ДТЕК очікують на швидке приєднання України до енергосистеми ЄС

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 березня, 16:38
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Українська енергосистема готова до синхронізації з європейською ENTSO-E, потрібне лише фінальне рішення
Українська енергосистема готова до синхронізації з європейською ENTSO-E
Українська енергосистема готова до синхронізації з європейською ENTSO-E / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, ДТЕК

Енергосистема України цілком готова до синхронізації з ENTSO-E – енергосистемою континентальної Європи. З дня на день очікують остаточного рішення щодо екстреного підключення.

Про це сказав генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтерв'ю Reuters.

Реклама

За словами Тімченка, відбуваються постійні зустрічі на технічному рівні, тож робоча група може найближчим часом ухвалити відповідне рішення. Це дозволить швидко під’єднати енергосистему України до європейської ENTSO-E.

Після синхронізації, в Україну планують імпортувати електроенергію зі Словаччини, Угорщини й Румунії. У такий спосіб сподіваються покрити 15% добового споживання світла, а решта надходитиме від місцевого виробництва.

Водночас компанія ДТЕК забезпечує свої потужності вугіллям з власних шахт. Частково горючу копалину купують у Польщі.

Реклама

Досить складна ситуація склалася на Запорізькій ТЕС, доступ до якої заблокували російські окупанти. Зараз там залишилося запасів вугілля на 12 днів роботи і привезти туди додатковий ресурс складно, однак поки що станція продовжує функціонувати. Якщо вугілля закінчиться, ймовірно, там почнуть використовувати газ.

Відключення від енергосистеми РФ

Від’єднання України від спільної з Росією та Білоруссю енергосистеми в уряді планували вже давно. Очікувалось, що цей процес відбудеться у 2023 році, однак війна внесла свої корективи.

До початку воєнного стану, упродовж 24 – 26 лютого в Україні планували протестувати роботу енергосистеми в ізольованому режимі. Але склалося так, що довелося екстрено від’єднатися від системи країни-агресорки та синхронізуватися з європейською ENTSO-E.

Реклама

За прикладом України, від Росії вирішили втекти й країни Балтії. Попередньо, Латвія, Литва та Естонія планують відключитися від енергопростору з РФ та Білоруссю до 2025 року, але сподіваються на швидші перспективи.

Раніше ми розповідали, що після запровадження санкцій проти Росії та ембарго на закупівлю в країни-агресорки газу та нафти, різко впав попит на чорне золото.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Війна всього світу проти РФ: хто і як допомагає Україні у боротьбі з агресором Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький РФ не в тренді: у ЄС розповіли, як відмовлятимуться від російського газу Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Євгенія Пласконь Своя вигода? Орбан висловився про санкції ЄС проти нафти й газу з Росії Євгенія Пласконь · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Нафтовий ринок
Більше новин
Ньюзмейкер
Андрій Галицький

Андрій Галицький

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Гроші
Більше новин
Ньюзмейкер
Євгенія Пласконь

Євгенія Пласконь

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Історії звитяг
Водій вантажівки Десмонд Візлі, дізнавшись про те, що відбувається в Україні, під'їхав до посольства РФ у Дубліні та заднім ходом протаранив ворота. Потім дістав фото з моторошними кадрами війни і став показувати перехожим. Поліцейським пояснив: “Я не міг не діяти, побачивши, що відбувається”. Дякуємо, козаче, що не мовчиш!
Слава Україні!
Повоєнна допомога
"План Маршалла" для України
Що буде після війни?
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
Цитата дня

Для України найбільша проблема полягає в тому, що санкції Заходу вводитимуться не одразу всіма країнами, а в міру того, як знаходитимуть заміну російським енергоресурсам. Думаю, що цей процес може розтягнутися до кінця року, після чого вони дадуть повномасштабний ефект і в РФ почнеться глобальна економічна криза.

Олексій Кущ, економіст
Детальніше
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як відстежити окупантів
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Наші янголи-охоронці

Старший лейтенант Максим Білоконь, танкіст-командир з міста Ромни (Сумська обл.). Під час оборони Чернігова, відбиваючи атаку ворога, знищив диверсійно-розвідувальну групу та два танки противника. За особисту мужність і героїзм йому присвоєно звання Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти