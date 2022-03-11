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Готова к синхронизации: в ДТЭК ожидают скорого присоединения Украины к энергосистеме ЕС

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11 марта, 16:38
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Украинская энергосистема готова к синхронизации с европейской ENTSO-E, нужно только финальное решение
Украинская энергосистема готова к синхронизации с европейской ENTSO-E
Украинская энергосистема готова к синхронизации с европейской ENTSO-E / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, ДТЕК

Энергосистема Украины полностью готова к синхронизации с ENTSO-E – энергосистемой континентальной Европы. С дня на день ожидают окончательного решения об экстренном подключении.

Об этом сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью Reuters.

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По словам Тимченко, проходят постоянные встречи на техническом уровне, поэтому рабочая группа может в ближайшее время принять соответствующее решение. Это позволит быстро подключить энергосистему Украины к европейской ENTSO-E.

После синхронизации, в Украину планируют импортировать электроэнергию из Словакии, Венгрии и Румынии. Таким образом смогут покрыть 15% суточного потребления света, а остальные будут поступать от местного производства.

В то же время компания ДТЭК обеспечивает свои мощности углем из собственных шахт. Частично горючее ископаемое покупают в Польше.

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Достаточно сложная ситуация сложилась на Запорожской ТЭС, доступ к которой заблокировали российские оккупанты. Сейчас там остались запасы угля на 12 дней работы и привезти туда дополнительный ресурс сложно, однако пока станция продолжает функционировать. Если уголь закончится, вероятно, там начнут использовать газ.

Отключение от энергосистемы РФ

Отсоединение Украины от совместной с Россией и Беларусью энергосистемы в правительстве планировалось уже давно. Ожидалось, что этот процесс состоится в 2023 году, однако война внесла свои коррективы.

До начала военного положения, в течение 24 – 26 февраля в Украине планировали протестировать работу энергосистемы в изолированном режиме. Но сложилось так, что пришлось экстренно отсоединиться от системы страны-агрессора и синхронизироваться с европейской ENTSO-E.

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По примеру Украины, от России решили уйти и страны Балтии. Предварительно Латвия, Литва и Эстония планируют отключиться от энергопространства с РФ и Беларусью до 2025 года, но надеются на более быстрые перспективы.

Ранее мы рассказывали, что после введения санкций против России и эмбарго на закупку у страны-агрессорки газа и нефти, резко упал спрос на черное золото.

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