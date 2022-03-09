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Всі тікають від Росії: які країни вирішили від'єднатись від енергосистеми агресора

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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9 березня, 12:43
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Кілька країн Європи вирішили від'єднатись від російської електромережі за найближчі кілька років
Низка країн Європи планує відключитися від енергосистеми Росії
Низка країн Європи планує відключитися від енергосистеми Росії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Латвія, Литва та Естонія до 2025 року планують від'єднатися від російської мережі електропостачання та синхронізуватися з європейською.

Таке рішення озвучила парламентський секретар Мінекономіки Латвії Ілзе Індріксон, передає Delfi.

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Країни Балтії планували у 2025 році від'єднатися від спільної енергосистеми з Росією та Білоруссю. Однак Латвія, Литва та Естонія вирішили, що з ухвалення рішення не слід затягувати.

По додаткове фінансування проєкту уряди країн звернулися до Європи. Однак у перспективі це означатиме для них вищу безпеку електропостачання.

Систему БРЕЛЛ, до якої входять країни Балтії, Росія та Білорусь, створили 2001 року. У майбутньому Естонія, Латвія та Литва синхронізуються з Польщею, Німеччиною та іншими європейськими країнами.

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Від'єднання України

Раніше до енергосистем Росії та Білорусі долучалася і Україна. Упродовж 2021 року українська влада активно планувала від’єднання від спільної енергосистеми, а початок війни пришвидшив цей процес.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, синхронізація нашої та європейської енергосистем перебуває на стадії завершення. Упродовж тижня очікують повноцінне приєднання до ENTSO-E.

Загалом до енергосистеми континентальної Європи підключені 43 оператори у 36 країнах. Україна почала тестувати ізольоване підключення 23 лютого 2022 року. Попередні підрахунки вказують, що, окрім вищої безпеки, завдяки рішенню приєднатися до ENTSO-E країна зможе економити до 1,5 мільярда доларів щороку.

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Раніше ми розповідали, що через санкції Європи та зупинку сертифікації "Північного потоку – 2" Росія погрожує зупинити постачання газу по "Північному потоку – 1".

Водночас гравці світового ринку масово відмовляються від закупівлі російської нафти.

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