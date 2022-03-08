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Росія хоче зупинити роботу "Північного потоку": що відбувається

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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8 березня, 11:15
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У Москві впевнені, що до такого рішення Кремль підштовхують країни Європи
Росія хоче відключити газопровід до Європи
Росія хоче відключити газопровід до Європи

Через санкції та фактичну зупинку процесу сертифікації газопроводу "Північний потік-2" Росія погрожує зупинити прокачування газу газопроводом "Північний потік-1".

Про це заявив віце-прем'єр РФ Олександр Новак, повідомляють російські ЗМІ.

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За його словами, Росія має право накласти "дзеркальні санкції" у відповідь на безпідставні звинувачення у створенні енергетичної кризи в Європі та заборони щодо запуску "Північного потоку 2".

"У нас є повне право прийняти "дзеркальне" рішення та накласти ембарго на прокачування газу через газопровід "Північний потік 1", який сьогодні завантажений на максимальному рівні 100%", – заявив він.

При цьому Новак зазначив, що від блокування газопроводу "Північний потік-1" "не виграє ніхто, але європейські країни підштовхують Росію до ухвалення рішення щодо блокування газопроводу".

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Сертифікацію "Північного потоку-2" зупинено Німеччиною

Процес був заблокований одразу після визнання Путіним незалежності псевдореспублік "ЛДНР".

На питання про те, що Німеччина залежить від російського газу, Шольц відповів, що ФРН збирається диверсифікувати імпорт газу спільно з іншими європейськими країнами та працювати над розвитком відновлюваних джерел енергії.

Раніше "Сьогодні" писали, що від російського газу вирішила відмовитися Данія, і розповідали, що відбувається з цінами на блакитне паливо.

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