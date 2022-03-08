Попит падає кожну секунду. Ще один нафтогазовий гігант відмовився від російських ресурсів

Британська нафтокорпорація British Petroleum заявила про те, що більше не укладатиме угоди з покупки російських нафти та газу.
Про це повідомляє агенція Bloomberg.
Проте компанія попереджає, що продовжить закупівлю енергоносіїв у рамках чинних контрактів.
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Також представник компанії зазначив, що винятком із правила може бути загроза для безпеки енергопостачання для споживачів.
Відмова від російських енергоресурсів
У вівторок, 8 березня, датська Нафтова компанія-гігант Royal Dutch Shell оголосила про повну відмову від нафти та газу з РФ.
Shell виявилися радикальнішими і заявили, що компанія негайно виходить із усіх російських проектів, закриє АЗС на території агресора, припинить закупівлі сирої нафти в РФ, а також виробництво авіаційного палива та мастильних матеріалів.
Нагадаємо, що за день до цього Shell не хотіла виходити з Росії та намагалася всіляко виправдати таке рішення.
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