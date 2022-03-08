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Залишились лічені дні: Україна готується повністю від'єднатися від енергосистеми РФ

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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8 березня, 19:30
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В Україні завершують підготовку для приєднання до єдиної енергосистеми Євросоюзу ENTSO-E
Україна готується від'єднатися від енергосистеми Росії
Україна готується від'єднатися від енергосистеми Росії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українська енергетична система за лічені дні має приєднатися до європейської ENTSO-E.

За інформацією міністра енергетики України Германа Галущенка, синхронізація української та європейської енергосистем перебуває на стадії завершення.

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У Кабміні прогнозують приєднання до ENTSO-E упродовж найближчого тижня. У такий спосіб Україна зміцнить свою енергетичну незалежність.

У Міненерго зазначили, що Росія використовує газ як зброю. Відтак глава відомства закликав країни Європи відмовитися від російського газу та нафти, оскільки можливості для цього є.

Раніше під час всеукраїнського телемарафону Герман Галущенко повідомляв, що енергетична інфраструктура України зазнала десятків мільярдів гривень втрат через вторгнення Росії. Однак після завершення війни її планують відбудувати і зробити більш сучасною та надійною, за євростандартами.

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Від’єднання від Росії

Український уряд вже давно планував процес від’єднання країни від енергосистеми Росії. Ще до початку війни вирішили протестувати роботу системи в ізольованому режимі.

Повноцінний процес хотіли запустити у 2023 році, хоча технічно Україна була до цього готова вже на початку 2022 року. Російське вторгнення значно пришвидшило цей процес. За попередніми оцінками спеціалістів Світового банку, для України синхронізація з ENTSO-E має перевагу у 1,5 мільярда доларів щороку.

Водночас міжнародні компанії-гіганти масово відмовляються від співпраці з окупантами. Зокрема, данська Shell повністю вийшла з Росії та відмовилась від нафти і газу країни-агресорки.

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Раніше ми публікували перелік компаній, які тікають з Росії та Білорусі. Щодня список поповнюється десятками представників великого бізнесу.

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