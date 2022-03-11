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ДТЕК використовуватиме Starlink Ілона Маска: супутникові термінали вже в енергетиків

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11 березня, 15:25
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Енергетики ДТЕК використовуватимуть термінали Starlink для підтримки роботи електромереж
Енергетики ДТЕК використовуватимуть термінали Starlink
Енергетики ДТЕК використовуватимуть термінали Starlink / Фото: Колаж: Сьогодні, ДТЕК

Термінали супутникового інтернету Starlink від Ілона Маска вже в Україні та прибувають на об’єкти критичної інфраструктури. Зокрема, їх використовуватимуть українські енергетики.

Про це повідомили у пресслужбі компанії ДТЕК.

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Всього у розпорядженні працівників енергетичної компанії є 50 терміналів Starlink. Вони стануть у нагоді для підтримки безперебійної роботи електромереж. Згодяться найновіші технологічні розробки й для оперативного відновлення світла в областях, що постраждали від війни з Росією.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко зауважив, що Україну в боротьбі з агресором підтримує увесь цивілізований світ. Зараз кожен тримає оборону на своєму фронті, до прикладу, енергетики забезпечують роботу критичної інфраструктури.

Starlink в Україні

Відомий інженер-винахідник, бізнесмен та мільярдер Ілон Маск відреагував на прохання міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та надав Україні термінали супутникового інтернету Starlink.

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Перша партія терміналів прибула в Україну наприкінці лютого, а 10 березня – друга. У такий спосіб наша країна стала однією з 25 обраних, які змогли протестувати інновацію.

Водночас енергетики ДТЕК безперервно працюють над відновленням електропостачання до населених пунктів у тих областях, що знеструмлені після ворожих обстрілів. Завдяки аварійним бригадам, світло знову подають до помешкань понад 10 тисяч сімей у Київській та Донецькій областях.

Раніше компанія ДТЕК разом із Нафтогазом звернулася до міжнародних енергетичних асоціацій з переконливим проханням зупинити співпрацю з Росією.

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