Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

"Нафтогаз" і ДТЕК просять міжнародні енергетичні асоціації зупинити співпрацю з Росією

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 березня, 16:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, як українські компанії борються із війною Росії проти України
"Нафтогаз" та ДТЕК просять зупинити співпрацю з РФ
"Нафтогаз" та ДТЕК просять зупинити співпрацю з РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські компанії "Нафтогаз" та ДТЕК закликають світові енергетичні асоціації зупинити членство російських компаній в їх організаціях і припинити будь-яку співпрацю з агресором.

Про це йдеться в спільному листі керівників компаній та голови Представництва України при ЄС Всеволода Ченцова.

Реклама

"Будь-ласка, негайно зупиніть членство російських компаній у ваших організаціях, якщо ви цього ще не зробили. Висловлюйте свій осуд публічно та відкрито. Закликаємо вам не допустити участі представників російських державних нафтогазових компаній у своїх зустрічах і робочих групах", – зазначається у документі.

Також представники українського бізнесу подякували європейській спільноті за те, що вони відмовляються від російських вуглеводнів і зупиняють інвестиції у нафтогазову сферу РФ.

Раніше компанія ДТЕК закликала європейських і світових енерготрейдерів оголосити бойкот російським енергоносіям, щоб допомогти зупинити війну проти України.

Реклама

Заборона імпорту з РФ

8 березня президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив про заборону імпорту російських енергоносіїв, зокрема – газу, нафти, вугілля та інших.

Також було заборонено будь-які інвестиції в російський паливно-енергетичний комплекс. Слідом за США про відмову від російської нафти оголосила Велика Британія.

Щоправда зробити це країна планує поступово, до кінця цього року.

Реклама

"Сьогодні" також писали, чому Євросоюз не може прямо зараз злізти з газової голки РФ та розповідали, який ще нафтогазовий гігант відмовився від російської нафти.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти