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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

"Нафтогаз" и ДТЭК просят международные энергетические ассоциации остановить сотрудничество с Россией

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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10 марта, 16:20
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Рассказываем, как украинские компании борются с войной России против Украины
"Нафтогаз" и ДТЭК просят остановить сотрудничество с РФ
"Нафтогаз" и ДТЭК просят остановить сотрудничество с РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские компании "Нафтогаз" и ДТЭК призывают мировые энергетические ассоциации остановить членство российских компаний в их организациях и прекратить любое сотрудничество с агрессором.

Об этом говорится в совместном письме руководителей компаний и главы Представительства Украины при ЕС Всеволода Ченцова.

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"Пожалуйста, немедленно приостановите членство российских компаний в ваших организациях, если вы еще этого не сделали. Высказывайте свое осуждение публично и открыто. Призываем вас не допустить участие представителей российских государственных нефтегазовых компаний в своих встречах и рабочих группах", – отмечается в документе.

Также представители украинского бизнеса поблагодарили европейское сообщество за то, что они отказываются от российских углеводородов и останавливают инвестиции в нефтегазовую сферу РФ.

Ранее компания ДТЭК призвала европейских и мировых энерготрейдеров объявить бойкот российским энергоносителям, чтобы помочь остановить войну против Украины.

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Запрет импорта из РФ

8 марта президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о запрете импорта российских энергоносителей, в частности – газа, нефти, угля и других.

Также были запрещены какие-либо инвестиции в российский топливно-энергетический комплекс. Следом за США об отказе от российской нефти объявила Великобритания.

Правда, сделать это страна планирует более постепенно, до конца этого года.

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"Сегодня" также писали, почему Евросоюз не может прямо сейчас слезть с газовой иглы РФ и рассказывали, какой еще нефтегазовый гигант отказался от российской нефти.

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