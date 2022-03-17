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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Були без світла 3 дні: енергетики ДТЕК відновили електрику тисячам сімей Донецької області

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17 березня, 13:07
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У помешкання тисяч родин у Донецькій області знову подають електроенергію
Енергетики ДТЕК відновили електрику тисячам сімей
Енергетики ДТЕК відновили електрику тисячам сімей / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Ремонтні бригади ДТЕК працюють ув Донецькій області та відновлюють мережі після обстрілів російських окупантів.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

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Енергетики відремонтували мережі в 6 районах. Понад 5000 родин у різних населених пунктах знову забезпечені світлом.

Йдеться про Авдіївський, Бахмутський, Константинівський, Краматорський, Лиманський і Торецький райони області. У деяких із них жителів на 3 дні або й більше окупанти позбавили можливості користуватися електроенергією.

Від підстанцій "ДТЕК Дніпровські електромережі" вдалося подати світло людям із частини Миколаївської області. Українці з тамтешніх населених пунктів понад добу не мали світла через обстріли російських військ. Їм подають електрику через 6 підстанцій.

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Що з енергосистемою України?

16 березня міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив про те, що українська енергосистема успішно приєдналася до європейської ENTSO-E. Більше нас ніщо не пов’язує з системою Росії та Білорусі.

Від 24 лютого енергосистема України працювала в ізольованому режимі та чекала на фінальне рішення робочої групи щодо приєднання. За словами енергетиків ДТЕК, що до синхронізації система була готова від самого початку.

Водночас компанія імпортує енергоносії, щоб забезпечити безперебійну роботу своїх ТЕС. Говориться про закупівлю вугілля з Польщі в обсязі 60 тисяч тонн.

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Раніше ми розповідали, що аварійні бригади ДТЕК відновили електропостачання до важливого об’єкта соціальної інфраструктури в Київській області. Це дозволить забезпечити місцевих жителів продовольством.

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