Были без света 3 дня: энергетики ДТЭК восстановили электричество тысячам семей Донецкой области

В дома тысяч семей в Донецкой области снова подают электроэнергию

Энергетики ДТЭК восстановили электричество тысячам семей / Фото: Getty Images, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Ремонтные бригады ДТЭК работают в Донецкой области и восстанавливают сети после обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Энергетики отремонтировали сети в шести районах. Более 5000 семей в разных населенных пунктах снова обеспечены светом.

Речь идет об Авдеевском, Бахмутском, Константиновском, Краматорском, Лиманском и Торецком районах области. У некоторых из них жителей на 3 дня или больше оккупанты лишили возможности пользоваться электроэнергией.

От подстанций "ДТЭК Днепровские электросети" удалось подать свет людям из части Николаевской области. Украинцы из тамошних населенных пунктов больше суток не имели света из-за обстрелов российских войск. Им подают электричество через 6 подстанций.

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Что с энергосистемой Украины?

16 марта министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что украинская энергосистема успешно присоединилась в европейскую ENTSO-E. Больше нас ничто не связывает с системой России и Белоруссии.

С 24 февраля энергосистема Украины работала в изолированном режиме и ждала финального решения рабочей группы по присоединению. По словам энергетиков ДТЭК, к синхронизации система была готова с самого начала.

В то же время компания импортирует энергоносители, чтобы обеспечить бесперебойную работу своих ТЭС. Речь идет о закупке угля из Польши в объеме 60 тысяч тонн.

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Ранее мы рассказывали, что аварийные бригады ДТЭК возобновили электроснабжение к важному объекту социальной инфраструктуры в Киевской области. Это позволит обеспечить местных жителей продовольствием.