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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Люди не будут голодать: энергетики ДТЭК восстановили свет к важному объекту в Киевской области

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16 марта, 17:31
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Аварийные бригады продолжают оперативно восстанавливать свет после обстрелов российских оккупантов
Энергетики ДТЭК восстановили свет к важному объекту в Киевской области
Энергетики ДТЭК восстановили свет к важному объекту в Киевской области / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

В течение суток 15 марта энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение к 11 тысячам домов. Аварийные ремонты производились на территории Киевской области.

Об этом сообщили на странице компании в Facebook.

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С 15 марта снова со светом дома в городках и селах Киево-Святошинского, Вышгородского, Броварского районов. В первой половине дня 16 марта удалось отремонтировать линии в Макаровском районе, а это обеспечение светом 2700 семей в:

  • Боровцах;
  • Веселой Слободе;
  • Калиновке;
  • Копылове;
  • Людвиновцах;
  • Макарове;
  • Мостище;
  • Мотыжине;
  • Небелицах;
  • Новоселках;
  • Пашковках;
  • Тернопольском;
  • Фасовом;
  • Яблоневке;
  • Ясногородке.

Среди важных достижений аварийных бригад ДТЭК – возобновление подачи электроэнергии на хлебзавод в Киевской области. Благодаря этому, жители Вышгородского района будут снабжены одним из основных продуктов в ежедневном рационе.

Враг свирепствует

В Киевской области продолжаются ожесточенные бои, в результате которых происходят постоянные перебои со светом. По информации работников ДТЭК, в результате вражеских обстрелов часто повреждают линии в Вышгородском, Броварском и Киево-Святошинском районах.

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На некоторые объекты энергетикам приходится выезжать по несколько раз и снова производить ремонт. Это касается Вышгорода, Лютежа, Старых и Новых Петровцев, Заворычев, Малютянки, где на 16 марта возобновили подачу света.

Благодаря поддержке теробороны Киева аварийная бригада смогла отремонтировать и 24 дома в Пуще-Водице. Сети пострадали после обстрелов со стороны российских оккупантов.

В то же время, жители 531 городка и села в Киевской области остаются без электроснабжения. Энергетики 21 день непрерывно ремонтируют линии, однако к некоторым местам доступ затруднен из-за боевых действий.

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Обстрелы Киева

Российские войска с начала войны постоянно обстреливают Киев. Так, 14 марта артиллерийский снарядом попал в жилой дом. Известно о 2 погибших в результате атаки, еще 3 человека забрали в больницу, 9 людям оказали помощь на месте.

А уже 16 марта во время очередного обстрела столицы пострадал жилой дом в Шевченковском районе. После попадания в здание, произошел обвал на 12-м и техническом этажах. Снаряд повредил и соседнюю многоэтажку.

Ранее мы рассказывали, какие АЗС работают в Киеве и где можно заправить автомобиль в условиях военного положения.

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