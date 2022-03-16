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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Люди не голодуватимуть: енергетики ДТЕК відновили світло до важливого об’єкта в Київській області

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16 березня, 17:31
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Аварійні бригади продовжують оперативно відновлювати світло після обстрілів російських окупантів
Енергетики ДТЕК відновили світло до важливого об'єкта в Київській області
Енергетики ДТЕК відновили світло до важливого об'єкта в Київській області / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Упродовж доби 15 березня енергетики ДТЕК відновили електропостачання до 11 тисяч домівок. Аварійні ремонти здійснювали на території Київської області.

Про це повідомили на сторінці компанії у Facebook.

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Від 15 березня знову зі світлом будинки у містечках та селах Києво-Святошинського, Вишгородського, Броварського районів. У першій половині дня 16 березня вдалося відремонтувати лінії у Макарівському районі, а це забезпечення світлом 2700 родин у:

  • Борівці;
  • Веселій Слободі;
  • Калинівці;
  • Копилові;
  • Людвинівці;
  • Макарові;
  • Мостищі;
  • Мотижині;
  • Небелиці;
  • Новосілках;
  • Пашківці;
  • Тернопільському;
  • Фасовому;
  • Яблунівці;
  • Ясногородці.

Серед важливих здобутків аварійних бригад ДТЕК – відновлення подачі електроенергії до хлібзаводу в Київській області. Завдяки цьому жителі Вишгородського району будуть забезпечені одним із основних продуктів у щоденному раціоні.

Ворог лютує

У Київській області тривають запеклі бої, внаслідок яких стаються постійні перебої зі світлом. За інформацією працівників ДТЕК, внаслідок ворожих обстрілів часто пошкоджують лінії у Вишгородському, Броварському та Києво-Святошинському районах.

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На деякі об'єкти енергетикам доводиться виїжджати по кілька разів та знову здійснювати ремонт. Це стосується Вишгорода, Лютежа, Старих і Нових Петрівців, Заворичів, Малютянки, де станом на 16 березня відновили подачу світла.

Завдяки підтримці тероборони Києва, аварійна бригада змогла відремонтувати і 24 будинки в Пущі-Водиці. Мережі постраждали після обстрілів з боку російських окупантів.

Водночас жителі 531 містечка та села у Київській області залишаються без електропостачання. Енергетики 21 безперервно ремонтують лінії, однак до деяких місць доступ ускладнений через бойові дії.

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Обстріли Києва

Російські війська від початку війни постійно обстрілюють Київ. Так, 14 березня артилерійським снарядом поцілили у житловий будинок. Відомо про 2 загиблих внаслідок атаки, ще 3 осіб забрали до лікарні, а 9 людям надали допомогу на місці.

А вже 16 березня під час чергового обстрілу столиці постраждав житловий будинок у Шевченківському районі. Після влучання в будівлю, стався обвал на 12-му і технічному поверхах. Снаряд пошкодив і сусідню багатоповерхівку.

Раніше ми розповідали, які АЗС працюють у Києві та де можна заправити автомобіль в умовах воєнного стану.

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