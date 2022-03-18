Попри бойові дії: енергетики ДТЕК повернули світло тисячам сімей у Київській і Донецькій областях

Окупанти продовжують руйнувати українську інфраструктуру обстрілами й позбавляти людей електроенергії

Енергетики ДТЕК повернули світло тисячам сімей / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Упродовж доби енергетикам ДТЕК вдалося повернути світло в помешкання майже 25 тисяч родин. Знову подають електроенергію жителям Київської та Донецької областей.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

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Мовиться про споживачів із 96 міст та сіл. Зокрема, лише 18 березня аварійні бригади відновили подачу світла в:

Первомайське;

Нетайлово;

Уманське;

Мар’їнку;

Новгородське.

Частково забезпечене електроенергією Яцьке в Донецькій області. Загалом це 6,5 тисячі родин. Окрім цього, світло знову подають до 18 тисяч домівок у Броварському, Вишгородському та Макарівському районах Київської області.

Ситуація в областях

Тривають спроби відновити пошкоджені мережі в інших районах. Ситуацію ускладнює те, що в області тривають бойові дії, часто доводиться ремонтувати ті самі лінії по кілька разів.

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Через обстріли, світла не мають 266 тисяч родин у Донецькій області. Найбільш критична ситуація в Маріуполі, який не жаліють російські окупанти. У зв’язку з пошкодженнями електромереж, знеструмлено 154 тисячі будинків у 8 районах довкола столиці.

Аварійні бригади працюють без перерви та намагаються оперативно відновлювати електропостачання. Для доступу до об’єктів у зонах бойових дій, компанія ДТЕК співпрацює з територіальною обороною та Збройними силами України.

Раніше ми розповідали, що українська енергетична компанія безкоштовно подає електрику до сотень об’єктів критичної інфраструктури. Водночас у ДТЕК знайшли спосіб, як підтримати роботу своїх ТЕС в умовах війни.