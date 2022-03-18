Несмотря на боевые действия: энергетики ДТЭК вернули свет тысячам семей в Киевской и Донецкой областях

Оккупанты продолжают разрушать украинскую инфраструктуру обстрелами и лишать людей электроэнергии

Энергетики ДТЭК вернули свет тысячам семей / Фото: Getty Images, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

В течение суток энергетикам ДТЭК удалось вернуть свет в дом почти 25 тысяч семей. Вновь подают электроэнергию жителям Киевской и Донецкой областей.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Речь идет о потребителях из 96 городов и сел. В частности, только 18 марта аварийные бригады возобновили подачу света в:

Первомайское;

Нетайлово;

Уманское;

Марьинку;

Новгородское.

Частично снабжено электроэнергией Яцкое в Донецкой области. В общей сложности это 6,5 тысячи семей. Кроме того, свет снова подают в 18 тысяч домов в Броварском, Вышгородском и Макаровском районах Киевской области.

Ситуация в областях

Продолжаются попытки восстановить поврежденные сети в других районах. Ситуацию усложняет то, что в области продолжаются боевые действия, часто приходится ремонтировать те же линии по несколько раз.

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Из-за обстрелов, света не имеют 266 тысяч семей в Донецкой области. Наиболее критическая ситуация в Мариуполе, который не жалеют русские оккупанты. В связи с повреждениями электросетей обесточено 154 тысячи домов в 8 районах вокруг столицы.

Аварийные бригады работают без перерыва и пытаются оперативно восстанавливать электроснабжение. Для доступа к объектам в зонах боевых действий, компания ДТЭК сотрудничает с территориальной обороной и Вооруженными силами Украины.

Раньше мы рассказывали, что украинская энергетическая компания бесплатно подает электричество в сотни объектов критической инфраструктуры. В то же время в ДТЭК нашли способ, как поддержать работу своих ТЭС в условиях войны.