Поддерживают бесплатно: ДТЭК подает электроэнергию к сотням важных объектов

Украинская энергетическая компания обеспечивает светом объекты критической инфраструктуры

ДТЭК подает электроэнергию к сотням важных объектов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, ДТЕК

Более 350 объектов критической инфраструктуры получают электроэнергию бесплатно от компании ДТЭК.

Об этом сообщили в пресс-службе энергетического учреждения.

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Светом обеспечены военные и силовые структуры, больницы, спасатели, а также хлебокомбинаты в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях.

В среднем за месяц все эти заведения совокупно потребляют более 5 миллионов киловатт-часов на сумму около 50 миллионов гривен.

Кроме того, ДТЭК поддерживает детские больницы Киева пищевыми продуктами, средствами гигиены, водой и одеждой. В регионах, где есть представительства компании, для территориальных общин компания закупила лекарства.

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Энергетика в условиях войны

Из-за начала войны в Украине, национальная энергогенерирующая компания "Энергоатом" отказалась покупать ядерное топливо в России. Замену нашли среди западных компаний.

В то же время компания ДТЭК ищет альтернативные способы обеспечения работы своих ТЭС во время военного положения. С Польшей договорились о закупке 60 тысяч тонн угля.

В областях, где продолжаются боевые действия, в результате вражеских обстрелов ежедневно повреждают линии электропередач. Аварийные бригады выезжают на объекты, к которым могут добраться, и восстанавливают электроснабжение в домах тысяч семей.

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Раньше мы рассказывали о том, как энергетики возобновили подачу света важному объекту социальной инфраструктуры.