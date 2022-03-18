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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Помощь от Илона Маска: энергетики ДТЭК получили очередную партию терминалов Starlink

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18 марта, 18:30
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Украинские энергетики активно используют спутниковый интернет в своей повседневной работе
Энергетики ДТЭК получили очередную партию терминалов Starlink
Энергетики ДТЭК получили очередную партию терминалов Starlink / Фото: ixbt.com, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Аварийные бригады ДТЭК ежедневно оперативно ремонтируют электросети, которые повреждают российские оккупанты, обстреливая украинские территории. Работать им помогают терминалы спутникового интернета Starlink.

По состоянию на 18 марта к энергетикам прибыло еще 170 технологических новинок, сообщили в пресс-службе компании.

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Терминалы используются для работы по поддержанию электросетей в стабильном состоянии. Они также помогают ремонтным бригадам оперативно возобновлять электроснабжение.

Установки для доступа в спутниковый интернет передали работникам компании в областях. На всех территориях работников ДТЭК мобилизовали для оперативного восстановления электроснабжения. В частности, по Киевской области работает 30 бригад.

Поддержка критической инфраструктуры

Объекты критической инфраструктуры – это самое главное после человеческих жизней, что нужно сохранить в стране во время войны. С начала вторжения российских оккупантов в Украину аварийные бригады без перерыва ремонтируют линии и обеспечивают людей и предприятия светом.

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За последние сутки энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение почти 25 тысяч семей в Киевской и Донецкой областях. Это жители 96 городов и сел. Кроме этого, бесплатно подают электричество военным, силовым структурам, больницам и хлебозаводам.

Раньше мы рассказывали, каким образом компания обеспечивает работу своих ТЭС в условиях военного положения.

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