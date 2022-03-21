Обесточили российские оккупанты: энергетики ДТЭК вернули свет почти 160 тысячам семей

В Киеве, Киевской и Донецкой областях возобновили поставки электроэнергии после вражеских обстрелов

Энергетики ДТЭК вернули свет тысячам семей / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

В течение недели, с 14 по 20 марта, в Киеве, Донецкой и Киевской областях в результате обстрелов со стороны российских оккупантов, без света остались тысячи домов.

Энергетики ДТЭК вернули электроэнергию 159 тысячам семей, сообщили в пресс-службе компании.

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В столице электричество снова подают 64 тысячам потребителей – это люди, дома которых были обесточены после попадания обломков ракеты. Еще 59,1 тысячи семей получили свет в Киевской области.

В Донецкой области вернули освещение 34,8 тысячи семей. Кроме этого, электроэнергию подают в 1,3 тысячи домов в Днепропетровской области.

Аварийные бригады работают 26 суток без перерыва и сотрудничают с ВСУ и Теробороной, чтобы оперативно ремонтировать сети, где это возможно. Иногда приходится восстанавливать объекты по несколько раз из-за постоянных обстрелов. Всего за неделю удалось снова подать свет в 284 населенных пункта.

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Самая сложная ситуация остается в трех районах Донецкой и девяти районах Киевской области, где орудуют российские оккупанты.

Энергетика в Украине

Украинская энергетическая компания ДТЭК обеспечивает светом объекты критической инфраструктуры. Бесплатно подают электроэнергию в военные и силовые структуры, больницы и хлебозаводы. Ранее аварийным бригадам удалось снова заживить завод по производству хлеба в Вышгородском районе.

Ежедневно ремонтные бригады осуществляют работы на линиях и возвращают свет тысячам семей в Киевской и Донецкой областях. В работе им помогают терминалы спутникового интернета Starlink, которые компания Илона Маска предоставила Украине

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Раньше мы рассказывали, что украинская энергосистема успешно присоединилась к европейской ENTSO-E и что это значит для Украины.