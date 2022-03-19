Совместное энергопространство с ЕС: зачем Украине синхронизация с ENTSO-E

Рассказываем, какие преимущества Украине даст синхронизация с европейской энергосистемой

Преимущества синхронизации с ENTSO-E / Фото: REUTERS/Yves Herman, Коллаж: Сегодня

16 марта объединенная энергосистема Украины стала частью энергосистемы континентальной Европы и присоединилась к европейской сети операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что изменится в Украине после такого объединения и какие преимущества это принесет государству.

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Совместный "энергетический фронт"

Присоединение к ENTSO-E произошло годом ранее, чем планировалось. Причиной послужило полномасштабное вторжение РФ.

Однако теперь, по словам Галущенко, для Украины много преимуществ и гарантий.

"Теперь все изменилось. Мы создаем общее энергетическое пространство с ЕС, общий "энергетический фронт". Если возникнет аварийная ситуация у нас – мы гарантированно получим электроэнергию из Европы. Если нужно будет экстренно "перекрыть" европейские потребности – мы сможем это сделать. Надежная работа энергосистемы заключается не только в генерации электроэнергии, но также в балансировке спроса и предложения", – пояснил министр.

Кроме того, потребление электроэнергии не равномерно. И излишек теперь можно будет направлять на разные нужды. Украина сможет производить технические перетоки электроэнергии, не удерживая резервы генерирующих мощностей и не уменьшая объемы отключений возобновляемой генерации.

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"Есть еще ряд технологических инициатив, которые позволят увеличить пропускную способность наших энергосетей, фактическую пропускную способность между ОЭС Украины и странами ENTSO-E до 4 и даже 5 ГВт. Это больше, чем даже предыдущее сечение между ОЭС Украины и РФ, оно составляло около 3 ГВт", – объяснил Галущенко.

Кроме этих преимуществ синхронизация с ЕС поможет Украине:

повысить надежность работы энергосистемы;

уменьшить себестоимость производства электроэнергии за счет более экономичного использования генерирующих мощностей;

это в свою очередь повысит безопасность снабжения электрической энергией потребителям.

Совместный энергетический рынок

На этом этапе Украина не может ни продавать электроэнергию странам ENTSO-E, ни покупать энергию у них. Может производиться только технологический обмен электрической энергией (технические перетоки), а также нам доступно получение или оказание аварийной помощи.

Поэтому следующим шагом должна быть синхронизация украинского и европейского рынков. По словам Галущенко, для Украины появится еще одна очевидная польза, когда доступной станет торговля электроэнергией.

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Отключение от энергосистемы РФ

Отсоединение Украины от совместной с Россией и Беларусью энергосистемы в правительстве планировали уже давно. Ожидалось, что этот процесс состоится в 2023 году, однако война внесла свои коррективы.

До начала военного положения, в течение 24 – 26 февраля в Украине планировали протестовать работу энергосистемы в изолированном режиме. Но пришлось экстренно отключиться от системы страны-агрессорки и синхронизироваться с европейской ENTSO-E.

По примеру Украины от России решили бежать и страны Балтии. Предварительно Латвия, Литва и Эстония планируют отключиться от энергопространства с РФ и Беларусью до 2025 года, но надеются на более быстрые перспективы.

Ранее мы рассказывали, что после введения санкций против России и эмбарго на закупку у страны-агрессора газа и нефти резко упал спрос на черное золото.