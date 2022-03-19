Спільний енергопростір з ЄС: навіщо Україні синхронізація з ENTSO-E

Розповідаємо, які переваги Україні дасть синхронізація з європейською енергосистемою

Переваги синхронізації з ENTSO-E / Фото: REUTERS/Yves Herman, Колаж: Сьогодні

16 березня об'єднана енергосистема України стала частиною енергосистеми континентальної Європи і приєдналася до європейської мережі операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E.

Міністр енергетики України Герман Галущенко розповів, що зміниться в Україні після такого об'єднання та які переваги це принесе державі.

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Спільний "енергетичний фронт"

Приєднання до ENTSO-E сталося на рік раніше, ніж планувалося. Причиною стало повномасштабне вторгнення РФ.

Однак тепер, за словами Галущенка, для України є багато переваг та гарантій.

"Тепер все змінилося. Ми становимо спільний енергетичний простір з ЄС, спільний "енергетичний фронт". Якщо виникне аварійна ситуація у нас – ми гарантовано отримаємо електроенергію з Європи. Якщо потрібно буде екстрено "перекрити" європейські потреби – ми зможемо це зробити. Надійна робота енергосистеми полягає не лише у генерації електроенергії, але також у балансуванні попиту і пропозиції", – пояснив міністр.

Крім того, споживання електроенергії не є рівномірним. І надлишок тепер можна буде спрямовувати на різні потреби. Україна зможе робити технічні перетоки електроенергії, не утримуючи резерви генеруючих потужностей і не зменшуючи обсяги відключень відновлюваної генерації.

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"Є ще низка технологічних ініціатив, які дозволять збільшити пропускну здатність наших енергомереж, фактичну пропускну здатність між ОЕС України та країнами ENTSO-E до 4 і навіть 5 ГВт. Це більше, ніж навіть попередній перетин між ОЕС України та РФ, він становив близько 3 ГВт", – пояснив Галущенко.

Крім цих переваг синхронізація з ЄС допоможе Україні:

підвищити надійність роботи енергосистеми;

зменшити собівартість виробництва електроенергії коштом більш економічного використання генеруючих потужностей;

це своєю чергою підвищить безпеку постачання електричної енергії споживачам.

Спільний енергетичний ринок

На цьому етапі Україна не може ні продавати електроенергію в країни ENTSO-E, ні купувати енергію у них. Може здійснюватися лише технологічний обмін електричною енергією (технічні перетоки), а також нам доступне отримання чи надання аварійної допомоги.

Саме тому наступним кроком має бути синхронізація українського та європейського ринків. За словами Галущенка, для України з'явиться ще одна очевидна користь, коли доступною стане торгівля електроенергією.

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Відключення від енергосистеми РФ

Від'єднання України від спільної з Росією та Білоруссю енергосистеми в уряді планували вже давно. Очікувалось, що цей процес відбудеться у 2023 році, однак війна внесла свої корективи.

До початку воєнного стану, упродовж 24 – 26 лютого в Україні планували протестувати роботу енергосистеми в ізольованому режимі. Але довелося екстрено від'єднатися від системи країни-агресорки та синхронізуватися з європейською ENTSO-E.

За прикладом України, від Росії вирішили втекти й країни Балтії. Попередньо, Латвія, Литва та Естонія планують відключитися від енергопростору з РФ та Білоруссю до 2025 року, але сподіваються на швидші перспективи.

Раніше ми розповідали, що після запровадження санкцій проти Росії та ембарго на закупівлю в країни-агресорки газу та нафти, різко впав попит на чорне золото.