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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

В Украине подсчитали ущерб в энергетике от войны: что больше всего пострадало

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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29 марта, 18:33
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Министр энергетики рассказал о состоянии дел в отрасли из-за вторжения РФ
Энергосистема Украины понесла огромные потери от вторжения России
Энергосистема Украины понесла огромные потери от вторжения России / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украина понесла серьезный ущерб из-за вторжения Российской Федерации. Только энергетическая отрасль нашей страны обеднела около 2 млрд долларов.

Об этом в интервью изданию Экономическая правда рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

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"Сегодня убытки оцениваются уже на уровне около двух миллиардов долларов. Здесь учитывается не только стоимость самого актива, но и то, сколько бы он мог выработать электроэнергии, и заработать на ее продаже", – рассказал Галущенко.

Чиновник отметил, что кафиры полностью уничтожили Ахтырскую ТЭЦ, захватили Луганскую ТЭС, а также повредили Черниговскую ТЭЦ и пытались обстреливать Трипольскую ТЭС.

Он добавил, что были затоплены 2 из 33 шахт, подчиненных Минэнерго, возобновить их работу уже невозможно. Также существует угроза затопления шахт шахтоуправления "Южно-Донбасское-1" .

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Кроме того, министр добавил, что с начала войны добыча угля снизилась на 30%, газа – на 15%, а потребление электроэнергии снизилось на 30%.

Восстановление Украины

Большинство украинцев убеждены в быстром восстановлении государства после войны. Более половины (51%) считают, что на это уйдет 5 лет, а некоторым кажется, что достаточно года (13%). Наиболее оптимистичные тенденции выражают жители западных областей, особенно молодежь.

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Такие мнения не являются голословными. Абсолютное большинство (61%) готово инвестировать в восстановление Украины или приобщиться к делу своими руками. В то же время, треть людей (33%) хотели бы помочь, но не имеют возможности, еще небольшой процент (5%) граждан возлагаются в этом вопросе на власть.

Раньше мы разбирались, выплатит ли РФ Украине репарации за ущерб от войны, и писали, для чего Россия уничтожает ракетными ударами украинские нефтебазы.

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