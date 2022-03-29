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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

В Україні підрахували збитки в енергетиці від війни: що найбільше постраждало

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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29 березня, 18:33
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Міністр енергетики розповів про стан справ у галузі через вторгнення РФ
Енергосистема України зазнала величезних втрат від вторгнення Росії
Енергосистема України зазнала величезних втрат від вторгнення Росії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Україна зазнала серйозних збитків через вторгнення Російської Федерації. Лише енергетична галузь нашої країни збідніла на близько 2 млрд доларів.

Про це в інтерв'ю виданню Економічна правда розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

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"Сьогодні збитки оцінюються вже на рівні близько двох мільярдів доларів. Тут враховується не тільки вартість самого активу, а і те, скільки б він міг виробити електроенергії, і заробити на її продажі", – розповів Галущенко.

Чиновник зазначив, що окупанти повністю знищили Охтирську ТЕЦ, захопили Луганську ТЕС, а також пошкодили Чернігівську ТЕЦ і намагались обстрілювати Трипільську ТЕС.

Він додав, що були затоплені 2 з 33 шахт, які підпорядковані Міненерго, відновити їхню роботу вже неможливо. Також існує загроза затоплення шахт шахтоуправління "Южно-Донбаське-1".

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Крім того міністр додав, що з початку війни видобуток вугілля знизився на 30%, газу – на 15%, а споживання електроенергії знизилося на 30%.

Відбудова України

Більшість українців переконані у швидкій відбудові держави після війни. Понад половина (51%) вважають, що на це піде 5 років, а декому видається, що достатньо й року (13%). Найоптимістичніші тенденції висловлюють жителі західних областей, особливо молодь.

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Такі думки не є голослівними. Абсолютна більшість (61%) готова інвестувати у відновлення України або долучитися до справи власноруч. Водночас третина людей (33%) хотіли б допомогти, але не мають можливості, ще невеликий відсоток (5%) громадян покладаються в цьому питанні на владу.

Раніше ми розбиралися, чи виплатить РФ Україні репарації за збитки від війни, і писали, для чого Росія знищує ракетними ударами українські нафтобази.

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