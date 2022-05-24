Энергетики, несмотря на боевые действия, вернули свет для 1200 семей в Донецкой области

В Украин продолжают восстанавливать электричество после войны / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Энергетики за минувшие сутки восстановили электроснабжения почти для 1200 семей в 2 населенных пунктах Донецкой области.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

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"Свет вернули 1195 семьям в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах", – отмечают в компании.

Без света остаются еще 299 населённых пунктов Донецкой области. Самыми сложными направлениями остаются Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское.

Из-за длительных и массированных обстрелов здесь постоянно повреждаются линии электрооборудования. Энергетики ждут разрешения от Вооруженных сил, чтобы проводить ремонты электросетей.

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Напомним, с начала войны энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет почти 1,7 тысячам семей в Киевской, Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях.

Раньше мы рассказывали, какую работу предлагают переселенцам в "ДТЭК Энерго", и писали, какие специалисты нужны работодателям во время войны.