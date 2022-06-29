Энергетики вернули свет тысячам семей на Донбассе — где именно

С начала войны ДТЭК интенсивно работает над восстановлением света в домах украинцев / Фото: Getty Images, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Энергетики благодаря успешным действиям ВСУ вернули свет для 10 тысяч семей в зоне боевых действий Донецкой области.

Об этом сообщили в ДТЭК Рината Ахметова.

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Как рассказали в компании, несмотря на массированные артобстрелы, отремонтировали электросети и вернули свет в 8 населенных пунктов Краматорского и Бахмутского районов Донбасса.

"Снова со светом 10 тысяч домохозяйств. В частности, удалось вернуть свет 3,5 тысяч домов города Торецк, что накануне, по сообщению полиции, подверглось масштабным обстрелам", – сообщили в ДТЭК.

Отметим, что без света остаются 315 населённых пунктов Донецкой области. Самые сложные направления – Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

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"Специалисты ДТЭК Донецкие электросети непрерывно работают уже 127 сутки и восстанавливают оборудование и линии снова и снова, как только это становится возможным" , – отмечают в ДТЭК.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

ДТЭК передал защитникам топливо

Группа ДТЭК передала еще 39 тыс. литров газового конденсата на нужды Вооруженных сил Украины и территориальной обороны в Полтавской области.

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"Полтавщина стала надежным тылом и большим гуманитарным хабом. Вся область, все наши люди сплотились ради победы: военные, тероборона, медики, спасатели, волонтеры, власть и бизнес. Вместе победим", – сказал глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

В общей сложности ВСУ и тероборона Полтавщины уже получили от ДТЭК более 60 тыс. л горючего конденсата, а также 8 единиц транспорта.

Раньше мы писали, почему Украина столь важна для Европы, а также рассказывали, кто такие "Герои энергетического фронта".