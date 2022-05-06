"Газпром" готовил "подушку" для вторжения: удался ли коварный план Кремля

Как "Газпром" помогает Путину воевать / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Перед началом полномасштабной войны "Газпром" провел ряд операций, чтобы парализовать Европу и не дать возможность полноценно реагировать на агрессию.

Об этом свидетельствует анализ Алана Райли из аналитического центра The Atlantic Council.

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Эксперт считает, что коварный план удался лишь частично. Среди способов парализовать ЕС "Газпром" использовал давление в виде снижения объема поставок, которое спровоцировало скачок цен на голубое топливо.

Это газовому монополисту удалось и в разгар отопительного сезона голубое топливо подорожало до рекордных отметок.

Также "Газпром" отказался наполнить европейские ПХГ нужным количеством газа и всю зиму аналитики говорили о низком уровне запасов.

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Правда, для роста цен были и объективные причины, например отмена жесткого карантина и погодные условия.

"Газпром" использовал эту ситуацию и раскрутил ее до уровня крупнейшего европейского энергокризиса.

Удалось помешать?

Газовые манипуляции не прошли и Европа активно поддерживает Украину в борьбе с агрессором.

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Однако на некоторые страны, особенно зависимые от энергоресурсов РФ и участвующие в газовых проектах, это все же имело влияние.

Из-за высоких цен на газ и низких запасов в хранилищах политики Германии, Венгрии, Словакии или Австрии, не оказывают Украине той помощи, которую могли бы.

А некоторые, среди которых Венгрия, активно сопротивляются введению санкций против энергосектора РФ.

Премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что Венгрия наложит право вето на голосование за этот пакет санкций.

"Сегодня" также писали, что в РФ придумали новое применение "Северному потоку-2" и рассказывали, как Европа потакает союзникам Путина.