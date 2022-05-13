Хотят зарабатывать: Россия нашла покупателя на свои газ и нефть

Россия договаривается с Талибаном о поставках нефти и газа / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Россия уже ищет новых покупателей на свои энергоносители среди представителей радикального исламистского движения "Талибан". Страна-терорист хочет продавать в Афганистан неть и газ.

О переговорах сообщает российское издание "Коммерсантъ".

Реклама

По словам временного поверенного в делах Афганистана от сформированного "Талибаном" правительства Джамала Насир Гарвала, страна хочет сотрудничать с Росиией на условиях инвестиций.

"Мы заинтересованы в закупках топлива, газа, это то, в чем нуждается наша страна в первую очередь", – рассказал Насир Гарвал российским журналистам.

Он также заявил, что руководство Афганистана согласно подписать "конкретные соглашения" о поставках из России.

Реклама

При этом транспортировка энергоносителей в страну, которой сейчас руководит терорристическая организация, возможен только по газопроводу TAPI.

Объект еще строится, его планировали запустить в 2017 году, но не получилось из-за войны. "Талибан" после прихода к власти высказался за продолжение проекта. Мощность "трубы" достигнет 30 млрд кубометров природного газа в год.

Россия грозится отключить газ Европе

Финляндия и Россия могут прекратить транспортировку голубого топлива в европейскую страну. По предварительной информации, произойти это может 21 мая – на следующий день после истечения установленного россиянами срока для ответа на их требование оплачивать топливо в рублях.

Реклама

Правительство и компании Финляндии предполагают также, что РФ может отключить от своего газа и другие страны ЕС, которые не захотят выполнять условия Кремля.

Ранее мы писали о Болгарии, которая нашла нового поставщика газа после того, как Россия перекрыла стране поставки своего голубого топлива, и писали как Газпром и Роскосмос обходят западные санкции.