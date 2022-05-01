Россия планирует отключить газ Европе — когда это произойдет

Западные СМИ уже назвали возможную дату, когда Россия прекратит поставки природного газа в некоторые страны ЕС

Первая в списке на отключение — Финляндия / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Финляндия и Россия готовятся к прекращению поставок природного газа в европейскую страну. По предварительной информации, произойти это может 21 мая – на следующий день после истечения установленного россиянами срока для ответа на их требование оплачивать топливо в рублях.

Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

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"В "Газпроме" заявили, что согласие на новые требования об оплате является условием для продолжения бесперебойных поставок газа. Власти же Финляндии заняли противоположную позицию" , – пишет издание.

Правительство и компании Финляндии предполагают также, что РФ может отключить от своего газа и другие страны ЕС, которые также не намерены удовлетворять желание Кремля.

В то же время аналитики издания подчеркнули: в энергетическом балансе Финляндии газ играет гораздо меньшую роль, чем в странах Центральной и Южной Европы. В прошлом году, например, на голубое топливо пришлось всего около 5% общего потребления энергии.

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