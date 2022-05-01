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Росія планує відключити газ Європі — коли це станеться

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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1 травня, 15:55
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Західні ЗМІ вже назвали можливу дату, коли Росія припинить постачання природного газу до деяких країн ЄС
Перша у списку на відключення — Фінляндія
Перша у списку на відключення — Фінляндія / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Фінляндія та Росія готуються до припинення постачання природного газу в європейські країни. За попередньою інформацією, статися це може 21 травня — наступного дня після закінчення встановленого росіянами терміну для відповіді на їхню вимогу щодо оплати за паливо в рублях.

Про це повідомляє Helsingin Sanomat.

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"У "Газпромі" заявили, що згода на нові вимоги про оплату є умовою для продовження безперебійних постачань газу. Влада ж Фінляндії зайняла протилежну позицію", – пише видання.

Уряд та компанії Фінляндії припускають також, що РФ може позбавити свого газу й інші країни ЄС, які так само не мають наміру задовольняти забаганки Кремля.

Водночас аналітики видання наголосили: в енергетичному балансі Фінляндії газ відіграє значно меншу роль, ніж у країнах Центральної та Південної Європи. Минулого року, наприклад, на блакитне паливо припало лише близько 5% загального споживання енергії.

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Словаччина Словаччина
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