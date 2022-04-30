Банкрутство "Газпрому" не за горами? Куди приведуть компанію "сміттєві" акції

Експерт розповів, у якому випадку варто очікувати на дефолт головної кремлівської компанії

Чи можна чекати на банкрутство "Газпрому" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Акції головної російської компанії "Газпром" постійно коливаються на світових біржах, то падають нижче 200 рублів, то злітають до 250 руб.

Чи може така нестабільність означати швидкий крах компанії, "Сьогодні" запитали у експерта.

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За словами фінансового аналітика Олексія Лупоносова, у всіх країнах СНД фондовий ринок не розвинений і не відображає реальну ситуацію.

"Так чи інакше ці "блакитні фішки" ніколи не відображали реальної вартості активу. На сьогоднішній день "Газпром" має акції, капіталізація яких впала, але капіталізація самої компанії не впаде", – вважає експерт.

По суті "Газпрому" все одно на коливання фондового ринку, який не відображає реалій.

"Ось є ціна цих акцій, ось вона впала, її можна зробити навіть "сміттєвою", але щось ніхто ці акції не продає, тому що дивіденди, які принесе "Газпром", будуть у десятки разів вищими", – каже Лупоносов.

На його думку, "Газпром" може стати банкрутом лише у тому випадку, якщо Росія зазнає остаточної поразки у цій війні.

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Фінансова міцність

Проте навіть у разі краху РФ та запровадження газового ембарго "Газпром" не буде знищено миттєво. Компанія зазнає величезних збитків, каже експерт, але запасу її міцності вистачить ще три роки роботи.

"Є спеціальне поняття як стрес тест і згідно з ним, навіть якщо "Газпром" не отримуватиме майже нічого або працюватиме на треті країни, то три роки стійкості у нього є", – зазначив аналітик.

Якщо ж компанія відкриє нові ринки, то зможе протриматися довше. Справа в тому, що Європа – не єдиний споживач, і Росія вже диверсифікувала постачання на Китай, якому не вистачає газу.

"Вони можуть постачати газ до Китаю, в даній ситуації у них ризики диверсифіковані, і навіть якщо Європа введе всі ці речі, у них почнуться збитки, але до банкрутства цей може призвести тільки через три роки", – сказав експерт.

Миттєвого банкрутства такої величезної, практично монопольної у своїй сфері компанії чекати не варто.

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Чи може "Газпром" зупинити транзит через Україну?

Раніше експерт розповів, що український газопровід, який постачає блакитне паливо до Європи – Найбезпечніше місце у країні.

Лупоносов упевнений, що для Росії це дуже вигідно і вона не порушуватиме цей потік.

Водночас, аналітик вважає, що транзит має припинити Україна, щоб змусити ЄС не платити по мільярду євро на день агресору.

"Сьогодні" також писали, що у "Газпрому" з'явився конкурент і розповідали, чи можуть інші кремлівські газопроводи бути небезпечні для України.