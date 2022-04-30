Банкротство "Газпрома" не за горами? Куда приведут компанию "мусорные" акции

Эксперт рассказал, в каком случает стоит ожидать дефолта главной кремлевской компании

Можно ли ждать банкротства "Газпрома" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Акции главной российской компании "Газпром" постоянно колеблются на мировых биржах, то падают ниже 200 рублей, то взлетают до 250 руб.

Может ли такая нестабильность означать скорый крах компании, "Сегодня" спросили у эксперта.

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По словам финансового аналитика Алексея Лупоносова, во всех странах СНГ фондовый рынок не развит и не отображает реальной ситуации.

"Так или иначе, эти "голубые фишки" никогда не отражали реальной стоимости актива. На сегодняшний день у "Газпрома" есть акции, капитализация которых упала, но капитализация самой компании не упадет", – считает эксперт.

По сути "Газпрому" все равно на колебания фондового рынка, который не отражает реалий.

"Вот есть есть цена этих акций, вот она упала, ее можно сделать даже "мусорной", но что то никто эти акции не продает, потому что дивиденды, которые принесет "Газпром", будут в десятки раз выше", – говорит Лупоносов.

По его мнению, "Газпром" может стать банкротом только в том случае, если Россия понесет окончательное поражение в этой войне.

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Финансовая прочность

Однако даже в случае краха РФ и введения газового эмбарго "Газпром" не будет уничтожен мгновенно. Компания понесет огромные убытки, говорит эксперт, но запаса ее прочности хватит еще на три года работы.

"Есть специальное понятие как стресс тест и согласно ему, даже если "Газпром" не будет получать почти ничего или будет работать на третьи страны, то три года устойчивости у него есть", – отметил аналитик.

Если же компания откроет новые рынки, то сможет продержаться дольше. Дело в том, что Европа – не единственный потребитель и Россия уже диверсифицировала поставки на Китай, которому не хватает газа.

"Они могут поставлять газ в Китай, в данной ситуации у них риски диверсифицированы, и даже если европа введет все эти вещи, у них начнутся убытки, но к банкротству этот возможно приведет только через три года", – сказал эксперт.

Мгновенного банкротства такой огромной, практически монопольной в своей сфере компании ждать не стоит.

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Может ли "Газпром" остановить транзит через Украину?

Ранее эксперт рассказал, что украинский газопровод, который поставляет голубое топливо в Европу – самое безопасное место в стране.

Лупоносов уверен, что для России это крайне выгодно и она не станет нарушать этот поток.

В тоже время аналитик считает, что транзит должна прекратить Украина, чтобы вынудить ЕС не платить по миллиарду евро в день агрессору.

"Сегодня" также писали, что у "Газпрома" появился конкурент и рассказывали, могут ли другие кремлевские газопроводы быть опасными для Украины.