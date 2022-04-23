"Газпром" начеку: может ли Россия остановить транзит газа через Украину

Эксперт рассказал, что будет с транзитом газа через Украину во время войны

Может ли "Газпром" помешать транзиту газа / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время войны было повреждено огромное количество инфраструктурных объектов, однако не пострадали структуры ГТС, по которым "Газпром" транзитирует газ в Европу через украинскую территорию.

"Сегодня" разбираются с экспертом, что будет с транзитом и как к нему будет относится сам "Газпром".

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Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что транзит газа через Украину будет осуществляться не смотря ни на что.

"Украина как страна, обеспечивающая транзит, обеспечивает поставки газа и никакими методами не тормозит. Потому что в нынешней ситуации Украина не может оказаться виноватой с точки зрения здравого смысла", – рассказывает эксперт.

Совсем другое дело, если транзит прекратится или сократится по решению Евросоюза, который постепенно отказывается от российского газа.

Что может сделать "Газпром"?

Аналитик уверен, что "Газпром" продолжит послушно прокачивать газ через украинскую трубу, поскольку боится потерять покупателей и стать виноватым.

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"Газпром", который живет за счет продажи газа, – сейчас не в том положении, чтобы манипулировать поставками.

В апрели акции крупнейшей газовой компании РФ упали на 20% по сравнению с пиковыми значениями марта, что является очень плохим сигналом.

Остановить прокачку газа именно через Украину и использовать альтернативные газопроводы, например "Северный поток-1", "Газпром" в состоянии, но вряд ли пойдет на этот риск и конфликт.

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"Он уже не может никого пугать, поставки и так упали. Сейчас наращивают поставки сжиженного газа, этим занимается частная компания "Новатэк", которая наращивает поставки", – говорит Охрименко.

Это означает, что у вечного монополиста появился конкурент, которые может потеснить "Газпром" на рынке. К тому же "Новатэк", в отличии от "Газпрома", не находится под западными санкциями.

Насколько важен "Газпром"?

Ранее эксперт рассказал, что "Газпром" буквально кормит путинский режим и самого Путина.

Что бы не говорили в РФ, экономика этой страны строится в первую очередь на добыче и продаже энергоносителей, а особенно природного газа.

Газ практически монопольно в России добывает "Газпром", который де-факто Путин взял под свой контроль. Эксперт считает, что если компания потерпит крах, это будет означать крах всего Кремля.

"Сегодня" раньше писали, почему все так ждут энергетического эмбарго от Евросоюза, и рассказывали, почему даже полный крах экономики РФ не остановит войну Путина против Украины.