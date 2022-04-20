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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

"Газпром" и его друзья: кого кормит российская компания

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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20 апреля, 12:05
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Эксперт рассказал, насколько "Газпром" важен для экономики РФ и каждого россиянина
Как "Газпром" удерживает власть Путина
Как "Газпром" удерживает власть Путина / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

За десятилетия газовой гегемонии "Газпрома" эту компанию можно считать визитной карточкой Кремля и главным игроком на международных рынках.

Насколько реально важен "Газпром" и кого кормит эта компания, "Сегодня" спросили у президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко.

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По словам эксперта, "Газпром" буквально кормит всю Россию и в первую очередь – Кремль.

"Как бы там ни рассказывали, что экономика России не зависит от нефти и газа, это неправда. Основа экономики РФ – это нефть и газ, особенно газ, который там практически монопольно добывает "Газпром", – объясняет Охрименко.

Он также считает, что де-факто Путин прибрал "Газпром" к рукам, хоть и не владеет им юридически.

"Если "Газпром" падет, то власть Путина тоже упадет. Потому что это один из основных источников финансирования власти", – говорит аналитик.

Почему у "Газпрома" отбирают всю валютную выручку?

Если эта компания так важна, почему тогда власть устроила эту авантюру с оплатой газа рублями, которая фактически просто отберет у "Газпрома" всю валютную выручку?

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По мнению Охрименко, валютная выручка никуда не исчезает, поскольку остается циркулировать внутри кремлевской системы.

"Валюта как была в распоряжении Кремля, так и осталась. От продажи валютной выручки "Газпром" не пострадает, он полностью под контролем Кремля", – считает эксперт.

По сути, за счет газпромовских долларов власть делает эмиссию рублей и спасает экономику России.

Акции "Газпрома"

А вот акции компании с начала войны серьезно просели, и на это Кремлю повлиять трудно.

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По сравнению с пиковыми значениями в марте, 18 апреля стоимость акции "Газпрома" упала на 20% и составила 218,98 рубля. Это очень плохой показатель, и для восстановления газовому монополисту нужно выйти хотя бы на уровень 300 руб.

"Сегодня" также писали, почему "Газпром" резко сократил экспорт голубого топлива в ЕС и каким козырем пытается манипулировать компания.

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Как зачищают рынок
Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

Цитата на segodnya.ua
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Венгрия Венгрия
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2
Словакия Словакия
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3
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15%
5
Германия Германия
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6
Болгария Болгария
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7
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