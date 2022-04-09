На "Газпроме" поставили крест: почему РФ уничтожает собственного "любимчика"

Вместе с экспертом разбираемся, какие процессы происходят с главной энергетической компанией РФ – "Газпромом"

Кремль будет зажимать "Газпром" в угол / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Шантаж Путина с оплатой газа рублями не прошел и Кремль сразу придумал новую схему, согласно которой европейские покупатели будут переводить деньги в евро на специальный счет в "Газпромбанке".

После этого деньги уходят с "внешнего контура" и оттуда эта валюта продается на Мосбирже, без участия клиента, а банк перечисляет рубли "Газпрому" по контракту.

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Такой трюк фактически означает, что у российского монополиста, бывшего лицом газовой империи РФ, отберут всю валютную выручку.

"Сегодня" вместе с экспертом разбираются, за что "Газпром" попал в "немилость" Кремля и что будет с этой компанией дальше.

Экономист Алексей Кущ говорит, что этот шаг имел исключительно пропагандистские намерения, и Россия таким образом хотела показать, что может дать достойный ответ Западу и сама контролирует ситуацию.

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На самом деле это никак не сможет поколебать долларовую гегемонию и реально помешать покупателям. "Газпромбанк" – это специальный буфер, похожая ситуация была в Советском Союзе, говорит Кущ.

В результате в России может образоваться три курса рубля:

курс, который будет фиксироваться для покупателей газа;

второй курс – для российских предприятий;

третий курс – для населения.

Что с "Газпромом"?

Экономист рассказывает, что российские власти таким образом создают уникальную систему приватизации газовых доходов.

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"Ранее валюта поступала на счета Газпрома и часть из нее он оставлял себе на собственные нужды. Часть он продавал на внутреннем рынке, а часть уходила в резервы Центробанка и резервы ФНБ. То есть, определенная часть валютных доходов шла в пользу государства", – объясняет аналитик.

А теперь вся эта выручка будет растекаться по нескольким банкам, которые контролируются российскими элитами (в основном частными финучреждениями), откуда эти деньги будут выводить за границу.

"Газпром" в этой ситуации не будет получать ничего, как и простой народ.

"Для "Газпрома" эту схему можно приравнять к 100% продаж валютной выручки. На нем в каком-то смысле поставили крест – инвестиционный и технологический", – говорит Алексей Кущ.

За что страдает любимая компания Кремля?

Эксперт отмечает, что сейчас в РФ уже ведут кулуарные разговоры о сокращении добычи газа примерно на 25%.

Потому что экспорт будет постепенно уменьшаться, поскольку Европа будет постепенно отказываться от российского газа.

"Соответственно, "Газпром" уже не сможет привлекать иностранные кредиты, аккумулировать капитал на внешних рынках, покупать оборудование на внешних рынках, соответственно все новые проекты по добыче замораживается", – рассказывает экономист.

"Газпром" превращается в "губку", которую нужно выжать до сухого состояния и компания станет все менее нужной.

"Ее будут постоянно зажимать в угол, поскольку она уже не выполняет ту роль, которую играла раньше. "Газпром" имел гораздо большую роль, чем просто экономическую, он использовался как мост между Россией и Западом".

Сейчас этот мост постепенно разрушается и соответственно эта визитная карточка никому не нужна.

"Сегодня" также писали, как из-за действий оккупантов на востоке может остановиться транзит газа, и рассказывали, можно ли найти альтернативу российским энергоносителям.