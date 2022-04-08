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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Транзит сразу остановится: Украина может потерять важный объект ГТС из-за оккупантов

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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8 апреля, 12:40
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Россию в очередной раз призвали не вмешиваться в работу ГТС и описали возможные последствия
Как РФ может помешать работе ГТС
Как РФ может помешать работе ГТС / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Оператор ГТС Украины заявил, что может лишится операционного контроля над одной из компрессорных станций в Луганской области и это может стать причиной остановки транзита газа в Европу.

Об этом компания сообщает в своих соцсетях.

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Речь идет о станции Новопсков на севере Луганской области. У Оператора ГТС утверждают, что зафиксировали определенные действия со стороны оккупантов, которые предусматривают изменения в работе коммуникационного оборудования и технологических режимов.

Это может привести к потере операционного контроля над компрессорной станцией, что потянет за собой невозможность транспортировать газ в пределах транзитного контракта. Россию призвали не вмешиваться в работу компрессорной станции.

"Остановка КС Новопсков означает остановку транзита через ГИС Сохрановка. Ответственность за последствия – на Российской Федерации", – предупредил ОГТСУ.

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"Нафтогаз" договаривается с ЕС

"Нафтогаз" уже договаривается о поставках сжиженного газа и готов принимать участие в совместных с ЕС закупках.

Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко в интервью и добавил, что по его мнению Европа может отказаться от газа из РФ значительно быстрее.

Путем к энергонезависимости Галущенко считает именно LNG, то есть сжиженный природный газ, и Украина уже включается в процесс его закупки.

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"Сегодня" также писали, можно ли найти альтернативу российским энергоносителям и рассказывали, зачем на украинские объекты ГТС устанавливают солнечные батареи.

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